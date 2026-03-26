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Justiça

Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Agentes cumprem mandados em cinco ciades de São Paulo e Santa Catarina
Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 08:26
São Paulo
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Federal cumpre mandados em São Paulo e Santa Catarina, no âmbito da Operação Narco Azimut, que investiga mais profundamente uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A ação acontece na capital paulista, em Santos, Ilhabela, Taboão da Serra e também em Balneário Camboriú (SC).

Em operações anteriores – Narco Bet e Narco Azimut – a PF identificou um esquema criminoso que lidava com dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos no Brasil e no exterior.

Segundo as autoridades policiais, as pessoas envolvidas no crime utilizavam empresas para movimentar altos valores ilícitos.

A Justiça já determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões. Também proibiu movimentação empresarial e de transferência de bens ligados às atividades criminosas.

As autoridades policiais atuam com 60 agentes federais que cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.

Edição:
Denise Griesinger
Operação Narco Azimut PF Polícia Federal São Paulo Santa Catarina lavagem de dinheiro evasão de divisas
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