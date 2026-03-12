logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR pede condenação de Ramagem por crimes do 8 de janeiro

Ações voltaram a tramitar depois que mandato parlamentar foi cassado
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 16:26
Brasília
Brasília (DF), 01/10/2024 - Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). Eleições 2024. Foto: Carolina Antunes/Presidência da República
© Carolina Antunes/Presidência da República

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta quinta-feira (12) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos.

O ex-deputado federal será julgado pelos crimes relacionados ao 8 de janeiro de 2023, pelos quais não respondeu antes devido ao mandato parlamentar, cassado no ano passado.

A procuradoria defendeu que Ramagem seja condenado pelos crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e de deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos golpistas contra as sedes dos poderes da República.

O caso é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes e será julgado pela Primeira Turma da Corte. A data do julgamento ainda será definida.

Ex-diretor da Abin, Ramagem já foi condenado a 21 anos de prisão na ação penal da trama golpista, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

O processo julgou a tentativa de reverter o resultado das eleições de 2022, mantendo o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder e impedindo a posse do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

As investigações indicaram planos que incluíam tentativas de assassinato do presidente eleito e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também relacionaram a trama aos atentados contra as sedes dos poderes em 8 de janeiro.

Em função do mandato parlamentar, Ramagem teve as acusações relacionadas ao 8 de janeiro suspensas. No final do ano passado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato de Ramagem após a primeira condenação, e as acusações pelos crimes do 8 de janeiro voltaram a tramitar.

Em setembro do ano passado, Alexandre Ramagem fugiu do país para evitar o cumprimento da pena.

Durante a investigação sobre a trama golpista, ele foi proibido pelo STF de sair do país. Segundo a Polícia Federal, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido. 

Defesa

A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Ramagem e aguarda retorno. 

Relacionadas
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Foragido nos EUA, Ramagem é ouvido pelo STF por videoconferência
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Golpe: STF tem maioria para manter penas de condenados do Núcleo 3
Edição:
Vinicius Lisboa
trama golpista Golpe de Estado Alexandre Ramagem Procuradoria Geral da República PGR Supremo Tribunal Federal stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 12/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - A ecóloga Larissa Verona lidera pesquisa que descobriu grande estoque de carbono no Cerrado. Foto: Rafael Oliveira/Unicamp
Meio Ambiente Estudo indica que Cerrado pode armazenar mais carbono que Amazônia
qui, 12/03/2026 - 16:41
Jacareí (SP), 12/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vista aérea da Avibras. Foto: Roosevelt Cássio/Sindicato dos Metalúrgicos
Economia Trabalhadores da Avibras encerram greve após três anos de paralisação
qui, 12/03/2026 - 16:35
Brasília (DF), 01/10/2024 - Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). Eleições 2024. Foto: Carolina Antunes/Presidência da República
Justiça PGR pede condenação de Ramagem por crimes do 8 de janeiro
qui, 12/03/2026 - 16:26
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Deputada Erika Hilton processa Ratinho por discurso transfóbico
qui, 12/03/2026 - 16:06
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 - Biblioteca comunitária Atelier das Palavras, no morro da Mangueira, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Alerj aprova formação de jovens para promover leitura e escrita no RJ
qui, 12/03/2026 - 15:57
Navio de contêineres atracado no porto de Los Angeles 10/03/2026 REUTERS/Caroline Brehman
Internacional Trump avalia afrouxar regras para conter alta do preço do combustível
qui, 12/03/2026 - 15:52
Ver mais seta para baixo