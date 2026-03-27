logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PSD recorre ao STF para pedir eleições diretas para governo do Rio

Pedido quer reverter decisão do TSE de realização de pleito indireto
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/03/2026 - 19:52
Brasília
Palácio Guanabara, Sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O diretório estadual do PSD no Rio de Janeiro e o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) pediram nesta sexta-feira (27) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a eleição para mandato-tampão de governador e vice-governador do estado seja realizada de forma direta, com o voto popular nas urnas.

O partido pretende reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a realização de eleições indiretas ao condenar o ex-governador Cláudio Castro na última terça-feira (24). O pleito indireto é realizado por meio dos votos dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

De acordo com os advogados da legenda, a jurisprudência do STF determina que sejam realizadas eleições diretas nos casos de dupla vacância dos cargos de governador e vice por decisão oriunda da Justiça Eleitoral. 

"O imperativo, ainda que não apenas jurídico, mas democrático e institucional, representa os anseios da sociedade civil e um imperativo para resgatar a normalidade institucional no estado do Rio de Janeiro", defendeu o partido.

O ministro Cristiano Zanin foi escolhido para relatar o pedido de eleição direta. Mais cedo, Zanin se manifestou favorável à determinação de eleição popular.

O voto foi proferido no julgamento no qual o plenário virtual do Supremo confirmou que as eleições serão indiretas.

Além Zanin, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino também votaram no mesmo sentido, mas ficaram vencidos. 

Entenda 

Na segunda-feira (23), o governador eleito do Rio, Cláudio Castro, renunciou ao cargo para disputar as eleições ao Senado. O prazo de desincompatibilização termina no dia 4 de abril, seis meses antes do primeiro turno. 

No dia seguinte, Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

A eleição para mandato-tampão deverá ser realizada porque o ex-vice-governador Thiago Pampolha também deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do estado. 

O próximo na linha sucessória seria o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar. No entanto, o parlamentar foi cassado na mesma decisão do TSE que condenou Castro. Antes da decisão, Bacellar havia sido afastado da presidência por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado no caso que envolve o ex-deputado TH Joias. 

Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador do estado.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF valida voto secreto e eleições indiretas para governo do Rio
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
TSE condena Cláudio Castro e ex-governador fica inelegível até 2030
Edição:
Sabrina Craide
stf TSE Cláudio Castro eleições no Rio de Janeiro eleições indiretas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Líder indígena brasileiro é anistiado 43 anos após sua morte
sex, 27/03/2026 - 20:09
Palácio Guanabara, Sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro
Justiça PSD recorre ao STF para pedir eleições diretas para governo do Rio
sex, 27/03/2026 - 19:52
Brasília- DF – 27/-3/2026 –Deputado, Paulo Pimenta, Durante coletiva a imprensa para falar sobre relatório paralelo dos governistas. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Base do governo pede indiciamento de Bolsonaro na CPMI do INSS
sex, 27/03/2026 - 19:46
Dólares - Moeda estrangeira
Economia Apesar de guerra, dólar cai 1,27%, e bolsa sobe 3% na semana
sex, 27/03/2026 - 19:14
Assembleia Geral da ONU
Internacional ONU se mobiliza para criar mecanismo para proteger comércio em Ormuz
sex, 27/03/2026 - 19:06
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça PF volta a prender Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj
sex, 27/03/2026 - 18:53
Ver mais seta para baixo