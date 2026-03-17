logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Saiba quais são as penas dos deputados do PL condenados por corrupção

Câmara dos Deputados deverá analisar a perda de mandato
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 18:32
Brasília
Brasília (DF), 17/03/2026 - Ministros participam da Terceira sessão do STF do Julgamento da Ação Penal 2.670. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta terça-feira (17) as penas de dois deputados federais do PL e um suplente que foram condenados pelo crime de corrupção. 

Mais cedo, por unanimidade, o colegiado aceitou acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA), além do suplente Bosco Costa (PL-SE), por cobrança de propina para a liberação de emendas parlamentares.

  • Maranhãozinho foi condenado a seis anos e cinco meses de prisão. 
  • Pastor Gil recebeu pena de cinco anos e seis meses. 
  • Bosco Costa foi condenado a cinco anos de prisão. 

O regime de prisão será o semiaberto para todos os condenados.

Apesar da sentença, os deputados não serão presos imediatamente porque cabe recurso contra a decisão.

De acordo com o processo, entre janeiro e agosto de 2020, os deputados solicitaram vantagem indevida de R$ 1,6 milhão para liberação de R$ 6,6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar (MA).

Perda do mandato

Em função da condenação criminal, Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil deveriam ser condenados à perda do mandato parlamentar, conforme determina a Constituição. 

Contudo, o colegiado entendeu que a Câmara dos Deputados deverá analisar a compatibilidade do regime semiaberto com o mandato. Dessa forma, caberá à Casa decidir se os acusados vão manter o mandato. 

A medida só será analisada após o trânsito em julgado da condenação, ou seja, após o fim da possibilidade de apresentação de recursos. 

Inelegibilidade 

Com a condenação, os condenados ficarão inelegíveis por oito anos. O prazo começará a contar após o período de cumprimento da pena. 

Indenização

Os condenados também terão que pagar solidariamente R$ 1,6 milhão em danos morais coletivos. 

Defesas

Na terça-feira (10), primeiro dia do julgamento, as defesas dos réus se manifestaram e negaram as acusações. 

A defesa de Bosco Costa disse que as investigações deveriam ter tramitado inicialmente no STF e devem ser anuladas. 

O advogado Leandro Racca também negou que os recursos envolvidos tenham relação com emendas parlamentares. Segundo ele, a Controladoria-Geral da União (CGU) não identificou que os recursos são oriundos de emendas.

"A certeza para o fim de imputação penal, com relação à autoria de emenda parlamentar, absolutamente não existe", afirmou.

O advogado Felipe Fernandes de Carvalho negou que Josimar Maranhãozinho tenha encaminhado emendas para o município de São José de Ribamar (MA). Segundo o advogado, o parlamentar era adversário político do então prefeito José Eudes.

“É incompreensível pensar que um deputado, que não tem base eleitoral no município de São José de Ribamar, que não conhece o prefeito, encaminhe algum tipo de recurso para aquele município”, afirmou. 

O advogado de Pastor Gil declarou que a defesa só teve acesso completo aos documentos do processo após a fase de interrogatório. Durante a sustentação, Maurício de Oliveira também citou supostas ilegalidades na fase de investigação da Polícia Federal.

"É incontroverso.  Manipularam livremente os elementos digitais e corromperam a prova digital desse processo”, completou. 

Relacionadas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Supremo condena deputados do PL por corrupção passiva
Brasília (DF), 25/06/2025 - Sessão da Câmara dos deputados que votou O projeto de decreto legislativo susta o novo decreto do governo sobre aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Edição:
Sabrina Craide
stf Primeira Turma do STF Corrupção Passiva Emendas Parlamentares
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília-DF - 17/03 /2026 Sessão solene de promulgação do acordo Provisório de Comércio entre o MERCOSUL e a União Europeia. - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Congresso Nacional promulga acordo Mercosul-União Europeia
ter, 17/03/2026 - 18:35
Brasília (DF), 17/03/2026 - Ministros participam da Terceira sessão do STF do Julgamento da Ação Penal 2.670. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Saiba quais são as penas dos deputados do PL condenados por corrupção
ter, 17/03/2026 - 18:32
Brasil perde da China na última rodada do Pré-Mundial de basquete feminino - em 17/03/2026
Esportes Basquete: Brasil fica fora do Mundial feminino após revés contra China
ter, 17/03/2026 - 17:57
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino cita existência de “atacadistas de emendas” ao condenar deputados
ter, 17/03/2026 - 17:46
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Meio Ambiente Emissões de gases caem em 2024, mas meta climática segue em risco
ter, 17/03/2026 - 17:28
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Supremo condena deputados do PL por corrupção passiva
ter, 17/03/2026 - 17:05
Ver mais seta para baixo