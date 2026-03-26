logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF decide se mantém decisão que determina prorrogação da CPMI do INSS

Sessão está prevista para começar às 14h.
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 08:02
Brasília
Brasília (DF), 25/03/2026 - Sessão do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir nesta quinta-feira (26) se mantém a decisão do ministro André Mendonça que determinou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A sessão está prevista para começar às 14h.

Na última segunda-feira (23), o ministro, que é relator do caso, deu prazo de 48 horas para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União - AP), faça a leitura do requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPI.

Se o plenário da Corte derrubar a decisão do relator, Alcolumbre não será obrigado a prorrogar a CPMI, que será encerrada no dia 28 deste mês.

Mendonça atendeu ao pedido de liminar feito pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Segundo o senador, há omissão de Alcolumbre e da Mesa Diretora ao não receberem o requerimento de prorrogação. 

Na decisão, o relator disse que o pedido de prorrogação preenche os requisitos legais e não pode ser ignorado por Alcolumbre.

“Preenchidos os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis, a Mesa Diretora e a presidência do Congresso não dispõem de margem política para obstar o regular processamento do requerimento de prorrogação de uma CPMI, inclusive seu recebimento, leitura e publicação”, afirmou.

CPMI

A CPMI iniciou os trabalhos em agosto do ano passado e passou a investigar os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. 

No decorrer das sessões, a comissão também passou a apurar as supostas ligações do Banco Master com a concessão irregular de empréstimos consignados a aposentados.

Nas últimas semanas, a CPMI foi acusada de vazar conversas pessoais do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Os dados estavam em celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal e repassados à comissão após autorização do ministro André Mendonça, relator do caso no STF.

Nos bastidores do Congresso, não há intenção de prorrogar a CPI para evitar a exposição de políticos que mantinham contato com Vorcaro.

Relacionadas
Brasília (DF), 25/02/2026 - STF Iluminado (Verde e Amarelo) - Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil Foto: Antonio Augusto/STF
Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga CPMI do INSS
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
Mendonça acata recurso e ordena que Alcolumbre prorrogue CPMI do INSS
Brasília- DF – 12/-3/2026 – Reunião da CPMI do INSS. - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Mendonça proíbe CPMI do INSS de acessar dados de Vorcaro em sala-cofre
Edição:
Graça Adjuto
CPMI do INSS Prorrogação stf Julgamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
U.S. President Donald Trump holds a document titled
Internacional Trump pede que Irã aja rapidamente sobre plano de cessar-fogo
qui, 26/03/2026 - 10:32
Supermercado Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Prévia da inflação de março fica em 0,44%, pressionada por alimentos
qui, 26/03/2026 - 09:51
Brasília (DF), 26/03/2026 - CINEMATECA NEGRA” REÚNE MAIS DE MIL FILMES E AMPLIA DADOS SOBRE O CINEMA NEGRO NO PAÍS. Foto: DRE FILMES/DIVULGAÇÃO
Cultura Cinemateca Negra reúne mais de mil filmes e amplia dados sobre cinema
qui, 26/03/2026 - 09:39
vini júnior, esportes, seleção
Esportes Brasil enfrenta França em fase final de preparação para Copa do Mundo
qui, 26/03/2026 - 08:51
Indústria Wirth Calçados Dois Irmãos (RS) 14.04.2006 - Foto: Miguel Ângelo
Economia Relatório de Transparência Salarial pode ser publicado até 6 de abril
qui, 26/03/2026 - 08:28
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Justiça Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas
qui, 26/03/2026 - 08:26
Ver mais seta para baixo