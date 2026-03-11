logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Toffoli se declara suspeito para relatar pedido de CPI do Master

Ministro pediu que o caso seja redistribuído para outro membro do STF
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/03/2026 - 17:45
Brasília
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
© ASCOM/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), se declarou suspeito para relatar a ação para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as fraudes no Banco Master.

Na decisão, Toffoli pediu que o caso seja redistribuído para outro membro da Corte.

Toffoli foi escolhido para ser o relator da ação nesta quarta-feira (11), pelo sistema eletrônico de distribuição de processos da Corte. Apesar de ter deixado voluntariamente a relatoria do inquérito que investiga as fraudes no Master, Toffoli não havia se declarado impedido de participar de novos processos. Dessa forma, a distribuição do processo foi feita entre todos os ministros.

No mês passado, Toffoli deixou a relatoria do caso após a Polícia Federal (PF) informar o presidente do STF, Edson Fachin, de que há menções a Toffoli em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no ano passado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Toffoli é um dos sócios do resort Tayayá, localizado no Paraná. O empreendimento foi comprado por um fundo de investimentos ligado ao Master e investigado pela PF. 

Na decisão proferida hoje, Toffoli disse que os ministros da Corte reconheceram, durante reunião realizada no mês passado, que não há quaisquer hipótese de impedimento ou suspeição contra ele nos processos sobre as investigações que envolvem o Banco Master.

Contudo, no caso concreto, o ministro decidiu se afastar do processo que trata da abertura da CPI.

“Todavia, nos termos do disposto no art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo. Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à Presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes”, decidiu.

CPI

O mandado de segurança para garantir a abertura da CPI foi protocolado pelo deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). O parlamentar alega que o requerimento para a criação da comissão já foi protocolado e cumpriu os requisitos legais.

Segundo o parlamentar, há omissão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao deixar de instalar a CPI.

“O requerimento obteve um total de 201 assinaturas, cumprindo o requisito de mais de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados, possui objeto certo e prazo definido, preenchendo, assim, todos os requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal”, disse o deputado.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

 

*Matéria atualizada às 17h53 para acréscimo de informações

Relacionadas
Brasília (DF), 02/02/2026 - Os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Toffoli vai relatar pedido para criação da CPI do Banco Master
Edição:
Sabrina Craide
stf Dias Toffoli CPI do Master Banco Master Caso Master
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Economia Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar
qua, 11/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar fecha estável após agência liberar estoques de petróleo
qua, 11/03/2026 - 19:44
Brasília (DF), 08/01/2025 - Logo da empresa Meta. Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp. Foto: Meta/Divulgação
Direitos Humanos Whatsapp anuncia controle parental para contas de menores de 13 anos
qua, 11/03/2026 - 19:37
Lixo recolhido do Rock in Rio
Justiça Justiça determina medidas para garantir trabalho digno no Rock in Rio
qua, 11/03/2026 - 19:08
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Cristiano Zanin durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master
qua, 11/03/2026 - 18:53
Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, Lebanon, March 11, 2026, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran. REUTERS/Raghed Waked
Internacional Exército de Israel faz ataque em grande escala contra Líbano
qua, 11/03/2026 - 18:45
Ver mais seta para baixo