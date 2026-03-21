logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TRE-RJ: grupo vai impedir influência do crime organizado nas eleições

Comitê foi criado pelo presidente do Tribunal do Rio de Janeiro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/03/2026 - 09:11
Rio de Janeiro
Cerimônia de posse do desembargador Claudio de Mello Tavares como presidente do TRE-RJ
© Divulgação/TRE-RJ

Para combater a influência do crime organizado nas eleições de 2026 e suas tentativas de infiltração na política, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) criou o Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral.

O comitê criado pelo desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, teve seu plano de trabalho aprovado na quinta-feira (19), durante reunião, com a presença de representantes dos setores de inteligência das forças de segurança e do Ministério Público Federal (MPF).

Coordenar e integrar as ações dos órgãos especializados, com o compartilhamento de informações para uma atuação articulada em rede, estão entre os objetivos da iniciativa.

“A medida é motivada pela necessidade de impedir que o domínio territorial exercido por grupos criminosos, como o tráfico de entorpecentes, milícias e os recursos oriundos de atividades ilícitas resultem em coação ao eleitorado, financiamento ilegal de campanhas ou registro de candidaturas vinculadas ao crime”, diz a nota do Tribunal.

O desembargador Claudio de Mello Tavares disse que a criação do grupo reflete a singularidade do cenário de segurança no Rio de Janeiro.

"É um cenário muito específico e diferente da média enfrentada em todo o Brasil. Por isso, foi necessário montar uma coalizão reunindo o melhor das nossas forças de inteligência, para impedir a infiltração do crime organizado nas estruturas do Executivo e do Legislativo”.

De acordo com o desembargador, as eleições não podem permitir que organizações criminosas se estabeleçam dentro do Estado com poderes para formular e implementar políticas públicas.

“Com o empenho de cada órgão envolvido, tenho certeza de que conseguiremos sanear o processo eleitoral e nos tornaremos referência para todo o país”, afirmou o presidente do TRE-RJ.

Atuação

O grupo atuará concentrado em duas frentes. A primeira, voltada à identificação, análise e substituição de locais de votação situados em áreas de elevado risco, com o objetivo de proteger o eleitorado de pressões externas e garantir o exercício livre e consciente do voto. Trabalho que começou nas eleições de 2024 pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional do TRE-RJ, que teve continuidade e segue em andamento.

A segunda, dedicado ao compartilhamento de dados de inteligência, entre as forças de segurança, sobre candidaturas com possíveis vínculos com o crime organizado. Essas informações embasarão relatórios destinados à Procuradoria Regional Eleitoral que, durante a análise dos pedidos de registro de candidatura, poderá utilizá-los para solicitar o indeferimento dos processos em apreciação pela Corte do TRE-RJ, caso entenda que seja o caso.

Relacionadas
Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
TSE aprova restrições para uso de IA nas eleições de outubro
Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.
TSE recebe mais de 1,4 mil sugestões para regras das Eleições 2026
Fachada do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
TSE aprova regras para as eleições de outubro
Edição:
Aécio Amado
TRE-RJ eleições 2026 Crime Organizado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Juiz de Fora (MG), 19/03/2026 - Gilvan Leal Luzia, 55 anos, no colchão em que está dormindo em sua casa no bairro Três Moinhos, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. Um mês depois dos deslizamentos e alagamentos que causaram a morte de mais de 70 pessoas em Juiz de Fora, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Morador de Juiz de Fora vive entre escombros de casa atingida por lama
sab, 21/03/2026 - 09:45
Brasília (DF), 20/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Hussein Melhem, libanês naturalizado brasileiro, com sua esposa Cláudia Martins e filhas. Vivia na cidade de Tiro (ou Tyre), no litoral sul do Líbano. Foto: Hussein Melhem/Arquivo Pessoal
Internacional Brasileiros no Líbano relatam drama da guerra: raiva, medo e incerteza
sab, 21/03/2026 - 09:20
Cerimônia de posse do desembargador Claudio de Mello Tavares como presidente do TRE-RJ
Justiça TRE-RJ: grupo vai impedir influência do crime organizado nas eleições
sab, 21/03/2026 - 09:11
Caminhada lembra o Dia Internacional da Síndrome de Down (Wilson Dias/Agência Brasil)
Saúde Dia da Síndrome de Down busca ampliar inclusão e combater preconceito
sab, 21/03/2026 - 08:44
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 8 milhões; sorteio neste sábado
sab, 21/03/2026 - 08:10
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde Mutirão do Ministério da Saúde atende mulheres neste fim de semana
sab, 21/03/2026 - 08:05
Ver mais seta para baixo