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Justiça

TSE aprova registro da federação União Progressista

Partidos União Brasil (União) e Progressistas (PP) formam a federação
Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 19:49
Brasília
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (26) o registro da federação União Progressista, que será formada pelos partidos União Brasil (União) e Progressistas (PP) para disputa das eleições gerais de outubro.

A aprovação ocorreu por unanimidade de votos. Os ministros entenderam que os partidos cumpriram as exigências legais para formação do bloco.

Em 2021, entrou em vigor a possibilidade de formação de federações partidárias. Os partidos que se unirem em uma federação devem permanecer juntos por, no mínimo, quatro anos, período dos mandatos. Contudo, cada legenda continuará com sua autonomia e seus números na urna eletrônica.

A federação União Progressista é quinta registrada no TSE. Também estão registradas na Justiça Eleitoral a Federação Renovação Solidária (Solidariedade e PRD), Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSDB Cidadania e  Federação PSOL Rede.

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Edição:
Juliana Andrade
TSE Justiça Eleitoral Federações partidárias União Progressista União Brasil Progressistas PP
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