logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro

Assembleia Legislativa deve escolher novo chefe do Executivo
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/03/2026 - 20:17
Brasília
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta terça-feira (25) que as eleições para os cargos de governador e vice-governador do Rio de Janeiro deverá ser de forma indireta. Dessa forma, a votação será conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). 

A confirmação foi feita após a Corte eleitoral corrigir a certidão do julgamento que condenou nesta terça-feira (25) o ex-governador Cláudio Castro à inelegibilidade até 2030.

A correção foi feita para inserir os termos "novas eleições indiretas" no documento. Antes da correção, somente as palavras "novas eleições" estavam na certidão.

Na segunda-feira (23), Castro renunciou ao cargo para disputar as eleições ao Senado. O prazo de desincompatibilização termina no dia 4 de abril, seis meses antes do primeiro turno. 

A eleição indireta deverá ser realizada porque o ex-vice-governador Thiago Pampolha também deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do estado. 

O próximo na linha sucessória seria o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar. No entanto, o parlamentar está afastado da presidência por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado no caso que envolve o ex-deputado TH Joias.

Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador do estado.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
TSE condena Cláudio Castro e ex-governador fica inelegível até 2030
O Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Entenda o que acontece no Rio com a renúncia de Cláudio Castro
Rio de Janeiro (RJ) 24/10/2024 - O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa com os secretários de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, de Polícia Civil, Felipe Curi, e de Segurança Pública, Victor dos Santos, após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na Zona Norte. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cláudio Castro diz que sai do governo do Rio "de cabeça erguida"
Edição:
Aline Leal
Alerj TSE Cláudio Castro eleições indiretas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Decisão do STF permite penduricalhos de até 70% acima do teto
qua, 25/03/2026 - 21:24
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo
qua, 25/03/2026 - 20:48
Museu da Imagem e do Som em Copacabana
Cultura Rio adia inauguração parcial da sede do Museu da Imagem e do Som
qua, 25/03/2026 - 20:34
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Unesco: 273 milhões de crianças estão fora da escola em todo o mundo
qua, 25/03/2026 - 20:34
arthur elias, futebol feminino
Esportes Arthur Elias convoca seleção feminina para a Fifa Series
qua, 25/03/2026 - 20:21
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
Justiça TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
qua, 25/03/2026 - 20:17
Ver mais seta para baixo