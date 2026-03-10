logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE retoma julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro

Cláudio Castro é acusado de abuso de poder político em campanha
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 19:45
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2023 - O secretário-executivo do ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, e o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, falam com a imprensa após reunião no Palácio Guanabara. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou há pouco o julgamento do processo que pede a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Claúdio Castro, por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022. A sessão é transmitida pela TV Justiça.

Em novembro do ano passado, a relatora do caso, ministra Maria Isabel Galotti, votou pela cassação de Castro, mas a análise do caso foi suspensa por um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, que será o próximo a votar.

Se o entendimento da relatora for mantido, Castro poderá ficar inelegível por oito anos, e novas eleições para o governo do estado devem ser convocadas.

O voto da relatora também condenou o ex-vice-governador Thiago Pampolha, Gabriel Rodrigues Lopes, ex-presidente da Ceperj, e o deputado estadual Rodrigo da Silva Bacellar (União), ex-secretário de governo.  

Recurso 

O Ministério Público Eleitoral (MPE) e a coligação do ex-deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) pretendem reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que, em maio de 2024  absolveu o governador e os outros acusados no processo que trata de supostas contratações irregulares na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

O MPE afirmou que Castro obteve vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários, sem amparo legal, e na descentralização de projetos sociais para enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Rio.

De acordo com a acusação, a descentralização de recursos ocorreu para fomentar a contratação de 27.665 pessoas, totalizando gastos de R$ 248 milhões.

Defesa 

Antes da suspensão do julgamento, o advogado Fernando Neves, representante de Castro, disse que o governador apenas sancionou uma lei da Assembleia Legislativa e um decreto para regulamentar a atuação da Ceperj e não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades.  

Relacionadas
São Paulo (SP) 11/12/2025 . Movimento nas salas de embarque do Aeroporto de Congonhas. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Brasília (DF), 10/03/2026 - Reunião com os Presidentes de Tribunais Superiores e Tribunais de Segunda Instância. Foto: Gustavo Moreno/STF
Fachin defende distanciamento de interesses no Judiciário
Brasília (DF), 25/06/2025 - Sessão da Câmara dos deputados que votou O projeto de decreto legislativo susta o novo decreto do governo sobre aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Edição:
Aline Leal
Cláudio Castro Rio de Janeiro TSE Corrupção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões
ter, 10/03/2026 - 21:36
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Mendonça desobriga ex-sócio do Master de depor na CPMI do INSS
ter, 10/03/2026 - 21:34
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema
ter, 10/03/2026 - 21:30
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Política Senado aprova reestruturação de carreiras do serviço público federal
ter, 10/03/2026 - 21:06
roger machado, são paulo, futebol
Esportes Roger Machado é anunciado como novo técnico do São Paulo
ter, 10/03/2026 - 21:05
Brasília (DF), 07.08.2024 - Maria da Penha durante evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) da 18ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Ataques a Maria da Penha tentam enfraquecer conquistas, diz Instituto
ter, 10/03/2026 - 20:58
Ver mais seta para baixo