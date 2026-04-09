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Justiça

Assassinos de Fernando Iggnacio vão a juri nesta quinta-feira no Rio

Bicheiro foi executado em 2020 a mando de Rogério Andrade
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 08:24
Rio de Janeiro
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. FOTO: TJRJ
© Divulgação/TJRJ

Começa nesta quinta-feira (9), a partir das 11h, no 1º Tribunal do Júri do Rio, o julgamento dos acusados pelo assassinato do contraventor Fernando de Miranda Iggnacio. O crime está ligados à disputa pelo controle do jogo do bicho no estado.

Iggnacio foi executado em novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto, no Recreio dos Bandeirantes, quando retornava de sua casa de veraneio, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, onde tinha o hábito de passar os fins de semana. 

A vítima era genro de Castor de Andrade, conhecido como um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Castor morreu de morte natural, em 1997, dando início a uma disputa familiar pela herança.

Réus

Estarão diante do júri popular os réus Rodrigo Silva das Neves, Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro. A execução do crime foi a mando de Rogério de Andrade, que controla o jogo do bicho e máquinas caça-níquel em Bangu, zona oeste da capital fluminense.

 

Rio de Janeiro (RJ), 12/11/2024 - Rogério Andrade no início da transferência para o Presídio Federal de Campo Grande. Foto: Seap-RJ/Divulgação
Rio de Janeiro (RJ), 12/11/2024 - Rogério Andrade no início da transferência para o Presídio Federal de Campo Grande. Foto: Seap-RJ/Divulgação - Seap-RJ/Divulgação

Emboscada

De acordo com a denúncia, no dia do crime, por volta das 9h, os quatro primeiros denunciados chegaram de automóvel, tendo três deles invadido o terreno baldio que faz divisa com o heliporto, munidos de, pelo menos, dois fuzis.

Após aguardarem por cerca de quatro horas, Fernando Iggnacio desembarcou de seu helicóptero, retornando de Angra dos Reis, na Costa Verde. 

Os denunciados, então, posicionaram suas armas em cima do muro contíguo ao do estacionamento do heliporto, a uma distância de, aproximadamente, quatro metros do local onde estava estacionado o automóvel da vítima. O contraventor foi atingido por três disparos, um deles na região da cabeça.

De acordo com a denúncia, Marcio Araujo de Souza, um dos responsáveis pela segurança pessoal de Rogério de Andrade, foi o responsável por contratar, a mando do de Rogério, os demais denunciados para executarem o crime.

A investigação identificou que Rodrigo das Neves e Ygor da Cruz já trabalharam como seguranças da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, cujo patrono é Rogério de Andrade. Todos os seis foram denunciados por homicídio qualificado. 

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Fernando Iggnacio 1º Tribunal do Juri do Rio Jogo do Bicho Rogério Andrade
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