logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Brumadinho: STJ autoriza retomada de ação contra ex-presidente da Vale

Por maioria de votos, Sexta Turma derrubou decisão do TRF6
Agência Brasil
Publicado em 07/04/2026 - 19:34
Brasília
O ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura as causas do rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (7) autorizar a retomada do processo aberto na Justiça Federal em Minas Gerais para apurar a responsabilidade penal do ex-presidente da mineradora Vale Fabio Schvartsman no caso do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019.

Por maioria de votos, os ministros da Sexta Turma do STJ decidiram aceitar recurso do Ministério Público para derrubar a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 6ª Região que, em março de 2024, trancou a ação penal contra o ex-presidente.

Na ocasião, o tribunal entendeu que não há provas do envolvimento de Schvartsman no rompimento da barragem nem justificativa para a continuidade do processo.

O caso começou a ser julgado no STJ em setembro do ano passado e foi suspenso três vezes por pedidos de vista.

No início do julgamento, a defesa de Schvartsman defendeu a manutenção da decisão do TRF6 e disse que o tribunal reconheceu que o ex-presidente não pode ser responsabilizado.

O rompimento da barragem ocorreu em janeiro de 2019, quando mais de 270 mortos foram retirados dos rejeitos pelo Corpo de Bombeiros.

Relacionadas
Agência Brasil 30 Anos - Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais
Sete anos depois, Brumadinho ainda vive adoecimento e insegurança
São Paulo (SP), 25/01/2026 - Ato na Avenida Paulista cobra justiça em dia que marca sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Agência Brasil 30 Anos - Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais
Vítima de tragédia de Brumadinho é identificada após seis anos
Edição:
Juliana Andrade
STJ Brumadinho Mina do Córrego do Feijão Vale Fabio Schvartsman tragédia em Mariana rompimento de barragem Minas Gerais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política Câmara aprova Medida Provisória com novas regras para seguro-defeso
ter, 07/04/2026 - 20:15
Presidente dos EUA Donald Trump 11/3/2026 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump recua e aceita suspender ataques ao Irã por duas semanas
ter, 07/04/2026 - 20:15
RETROSPECTIVA_2023 - Hacker Walter Delgatti depõe na CPI do Golpe. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Moraes homologa redução da pena de hacker após aprovação no Enem
ter, 07/04/2026 - 19:48
Nauhany Silva - Banana Bowl-Gaspar-SC 2026
Esportes Com nova geração, Brasil estreia nesta quarta na Billie Jean King Cup
ter, 07/04/2026 - 19:47
O ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura as causas do rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho
Justiça Brumadinho: STJ autoriza retomada de ação contra ex-presidente da Vale
ter, 07/04/2026 - 19:34
Rio de Janeiro (RJ), 07/04/2026 – 0 ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na reabertura do Centro Cultural do Ministério da Saúde, equipado com Memorial da Pandemia de Covid-19, homenagem às mais de 700 mil vítimas no país. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Memorial da Pandemia, no Rio de Janeiro, homenageia vítimas da covid
ter, 07/04/2026 - 19:30
Ver mais seta para baixo