logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Cármen Lúcia diz que crise de confiabilidade no Judiciário é grave

Presidente do STF também reconheceu que Corte vive crise institucional
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 17:55
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - A ministra Cármen Lúcia durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira (17) que a crise de confiabilidade no Judiciário é grave e precisa ser reconhecida.

Ela participou, na manhã de hoje, de uma palestra a alunos de direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

“A crise de confiabilidade é séria, grave e precisa de ser reconhecida, e não apenas por nós, juízes e juízas. Queremos que os jovens queiram ser juízes. Não é porque é fácil, não é. É muito difícil. Tive mais momentos de alegria como advogada do que 20 anos como juíza”, afirmou.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Crise

Mais cedo, o presidente do STF, Edson Fachin, também reconheceu que a Corte vive uma crise institucional e disse que é preciso enfrentá-la.

Nesta semana, a tentativa do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) de indiciar os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado ampliou a crise interna na Corte, que já estava abalada pelas investigações envolvendo o Banco Master.

Relacionadas
04/02/2026 - Brasília - O presidente do STF, Edson Fachin durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
“Estamos imersos em uma crise”, admite presidente do Supremo
Brasília-DF – 14/04/2026 – CPI do Senado do Crime Organizado durante leitura do parecer final do relator da CPI, senador Alessandro Vieira. Lula Marques/ Agência Brasil.
Mendes pede à PGR investigação contra senador Alessandro Vieira
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Fachin repudia pedido de indiciamento de ministros da Corte pela CPI
Edição:
Juliana Andrade
Cármen Lúcia stf Banco Master Daniel Vorcaro CPI do Crime Organizado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Oscar Schmidt e Tadeu Schmidt
Esportes Familiares destacam exemplos de Oscar Schmidt
sex, 17/04/2026 - 18:50
Monique Medeiros deixa a prisão no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF determina o retorno de Monique Medeiros à prisão
sex, 17/04/2026 - 18:39
Castelo Mourisco, sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos.
Saúde Fiocruz e Ministério das Cidades lançam editais unindo cultura e saúde
sex, 17/04/2026 - 18:16
Brasília (DF), 17/04/2026 - Na foto Oscar Schmidt e outra lenda do basquete, Larry Bird (e) Jogador de basquete Oscar Schmidt morre aos 68 anos em São Paulo. Foto: Oscar Schmidt/Instagram
Esportes Ministério do Esporte lamenta morte de Oscar: "Inspirou gerações"
sex, 17/04/2026 - 18:04
Oscar Schmidt - ENVELHECER - MEU TEMPO É HOJE
Esportes Em entrevistas, Oscar mostra relíquias e revela ídolos do esporte
sex, 17/04/2026 - 18:02
Stena Impero, embarcação de bandeira britânica de propriedade da Stena Bulk, é visto no porto de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz.
Internacional Irã pode fechar Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA persistir
sex, 17/04/2026 - 18:01
Ver mais seta para baixo