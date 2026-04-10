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Justiça

Júri de assassino do bicheiro Fernando Iggnácio é retomado nesta sexta

Juiz suspendeu sessão nessa quinta-feira
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/04/2026 - 08:13
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 11/04/2025 - Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Foto: Diego Carvalho/TJ-RJ
© Diego Carvalho/TJ-RJ

O 1° Tribunal do Júri do Rio retoma sexta-feira (10) o julgamento de Rodrigo da Silva das Neves, um dos acusados de participar da execução do contraventor Fernando Iggnácio, em 2020.

O juiz Thiago Portes Vieira de Souza, presidente da sessão suspendeu o julgamento nessa quinta-feira (9). Antes da interrupção, no momento do interrogatório, Rodrigo optou por permanecer em silêncio.

Outros dois acusados de participação no crime, os irmãos Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro, no início da sessão de julgamento, decidiram dispensar seus advogados, por discordarem da estratégia de defesa. Com isso, o júri de Pedro e Otto foi suspenso e será remarcado para outra data.

Além dos três réus, que respondem pela execução da vítima, o bicheiro Rogério Andrade foi denunciado como mandante do crime. 

Contudo, seu processo não foi incluído nesta sessão de julgamento. Ygor Rodrigues Santos da Cruz, também suspeito de participar da ação, foi encontrado morto em 2022.

De acordo com a denúncia, a execução do crime ocorreu a mando de Rogério de Andrade, que controla o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis em Bangu, zona oeste da capital fluminense. 

Memória

Fernando Iggnácio foi executado no estacionamento de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste, após retornar de sua casa de praia em Angra dos Reis, na Costa Verde. Fernando Iggnácio e Rogério Andrade eram, respectivamente, genro e sobrinho do contraventor Castor de Andrade, que morreu em 1997.
 

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Edição:
Talita Cavalcante
Jogo do Bicho Rio de Janeiro assassinato Justiça
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