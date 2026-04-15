logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça decreta prisão preventiva de casal que levava armas para o CV

Arsenal apreendido pela PRF seria levado para o Complexo da Penha
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/04/2026 - 07:23
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/11/2025 - Vista da igreja da Penha, Compleo do Alemão e Complexo da Penha, zona norte do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Lanna Carolina Andrade da Costa e Lucas da Silva Lourenço, presos transportando armas de fogo de uso restrito, tiveram a prisão em flagrante transformada em preventiva pela Justiça.

Os dois foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto transportavam 11 pistolas calibre 9mm, seis fuzis e sete carregadores, na Via Dutra. Eles estavam trazendo de carro o armamento pesado de São Paulo. 
De acordo com os autos, eles afirmaram que entregariam as armas a traficantes no Complexo da Penha, zona norte do Rio – um dos principais redutos da facção Comando Vermelho.

Diante do contexto, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) destacou a quantidade de armamento apreendido, o histórico do casal e o fato de que o armamento seria transportado para uma localidade sabidamente dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, cuja expansão territorial vem sendo noticiada.

Na audiência de custódia, ao acolher o pedido do Ministério Público, o juízo reconheceu a gravidade concreta do crime, a probabilidade de reiteração e a existência de indícios de os presos integrarem organização criminosa e decidiu pela prisão preventiva do casal.
 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/02/2025 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Dissímulo, com o apoio da Controladoria-Geral da União - CGU e da Receita Federal do Brasil, para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foto: PF/Divulgação
PF prende policiais civis do Rio que extorquiam integrantes do CV
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STJ restabelece sentença de mulher ligada ao CV a 82 anos
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Operação contra o Comando Vermelho prende cinco pessoas em SP
Edição:
Talita Cavalcante
Comando Vermelho Armas Rio de Janeiro Complexo da Penha
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Emendas parlamentares e juros da dívida apertam investimentos públicos
qua, 15/04/2026 - 09:46
Moïse Kabagambe
Geral Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento
qua, 15/04/2026 - 09:35
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril
qua, 15/04/2026 - 09:30
Fluminense, São Paulo, brasileiro
Esportes Rádio Nacional transmite Fluminense e Independiente Rivadavia
qua, 15/04/2026 - 09:30
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Energia solar viabiliza fábrica de gelo em comunidade ribeirinha
qua, 15/04/2026 - 09:02
Brasília-DF, 10.11.2023, A Diversas frutas, legumes e verduras que são vendidos diariamente na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA-DF. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Garantia-Safra: veja lista dos que receberão pagamento em abril
qua, 15/04/2026 - 08:55
Ver mais seta para baixo