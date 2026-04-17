logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação

Ex-deputado pode pegar um ano de prisão por ataque a Tábata Amaral
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/04/2026 - 15:30
Brasília
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (17) para condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por difamação contra a deputada Tábata Amaral (PSB-SP).

Moraes é o relator da ação penal que está em julgamento e entendeu que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser condenado a um ano de prisão em regime aberto. O caso é julgado pelo plenário virtual do Supremo.

O processo foi movido contra Eduardo Bolsonaro após uma postagem nas redes sociais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em 2021, ele escreveu que o projeto de lei proposto pela parlamentar para garantir a distribuição gratuita de absorventes íntimos para a população teria o objetivo de atender interesses empresariais de “seu mentor-patrocinador Jorge Paulo Lemann”, acionista de uma companhia que fabrica produtos de higiene pessoal.

Ao votar pela condenação, Moraes entendeu que ficou configurada a difamação contra a deputada.

“A divulgação realizada pelo réu revela o meio de ardil por ele empregado, cujo objetivo foi tão somente atingir a honra da autora, tanto na esfera pública, na condição de agente política, como em sua vida privada, uma vez que o alcance proporcionado pela Internet, como é sabido, é gigantesco e tem enorme poder de proliferação”, afirmou.

A votação eletrônica ficará aberta até o dia 28 de abril. Faltam os votos de nove ministros.

Durante a tramitação do processo, a defesa de Eduardo Bolsonaro disse que as declarações foram feitas no âmbito da imunidade parlamentar.

O ex-deputado está nos Estados Unidos desde o ano passado e perdeu o mandato por acumular faltas às sessões da Câmara dos Deputados.

Relacionadas
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Moraes marca depoimento de Eduardo Bolsonaro em processo no STF
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de ação penal
Edição:
Sabrina Craide
Eduardo Bolsonaro Tábata Amaral difamação Alexandre de Moraes stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 17/04/2026 – DEPUTADO DOUGLAS RUAS É ELEITO NOVO PRESIDENTE DA ALERJ. Foto: Thiago Lontra/Alerj
Política Douglas Ruas é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio
sex, 17/04/2026 - 15:36
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Moraes vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação
sex, 17/04/2026 - 15:30
Brasília (DF) 21/11/2024 - Matéria especial sobre ecorde de plasma Foto: Hemobrás/Divulgação
Saúde Dia Mundial da Hemofilia: campanha reforça importância do diagnóstico
sex, 17/04/2026 - 15:24
17.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura de atos. Palácio Real de Pedralbes, Espanha. Na foto a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Direitos Humanos Brasil e Espanha se unem por igualdade de gênero e fim da misoginia
sex, 17/04/2026 - 15:19
Brasília (DF), 17/04/2026 - Ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Foto: BCC International Speakers
Justiça Saiba o que é a interdição judicial, medida adotada por família de FHC
sex, 17/04/2026 - 15:10
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça STF tem maioria para manter cassação do ex-deputado Rodrigo Bacellar
sex, 17/04/2026 - 14:47
Ver mais seta para baixo