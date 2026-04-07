logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Polícia Civil de SP faz operação contra o PCC em quatro cidades

Ação se concentra em municípios do litoral paulista
Matheus Crobelatti *
Publicado em 07/04/2026 - 12:56
São Paulo
Viaturas da polícia civil de São Paulo
© Ciete Silvério/Governo de São Paulo

 

A Polícia Civil de São Paulo cumpre, nesta terça-feira (7), mandados de busca e apreensão contra grupos envolvidos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). 

A ação acontece nos municípios de Carapicuíba e Osasco, na região metropolitana, e Praia Grande e São Vicente, ambas no litoral paulista.

Os mandados foram expedidos pela Justiça com base em uma investigação conduzida pelo 1° Distrito Policial de Carapicuíba, que identificou a atuação estruturada do grupo criminoso no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A polícia também encontrou indícios de movimentação financeira ligada à ocultação de valores ilícitos e identificou a divisão de funções dos criminosos.

Segundo as autoridades, dezenas de homens estão empenhados na operação que tem ainda o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Repressão Tática (GRT).

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Polícia paulista deflagra operação contra fraudes em inventário
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
SP: polícia desarticula grupo que roubava medicamentos de alto custo
Edição:
Fernando Fraga
São Paulo PCC polícia civil mandados de busca litoral paulista tráfico de drogas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, DF 05/04/2026 - A 22ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL) começa neste fim de semana, em Brasília. O evento é considerado a maior mobilização indígena do país. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Indígenas cobram criação de comissão para apurar crimes da ditadura
ter, 07/04/2026 - 16:46
Brasília (DF), 21/01/2026 - Banco Will. Foto: Banco Will/Divulgação
Economia FGC libera R$ 6 bi a credores com mais de R$ 1 mil no Will Bank
ter, 07/04/2026 - 16:43
Brasília (DF), 01/10/2024 - Teste de mamografia realizado na Campanha Outubro Rosa: Sesc-DF, que oferece exames e consultas gratuitas às mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Nova lei reforça direito a três folgas por ano para exames preventivos
ter, 07/04/2026 - 16:43
Soccer Football - International Friendly - Spain v Egypt - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - March 31, 2026 A big screen displays a anti discrimination message inside the stadium during the match REUTERS/Albert Gea
Esportes Fifa investiga cânticos racistas em amistoso Espanha x Egito
ter, 07/04/2026 - 16:33
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Saúde Entidades médicas criticam renovação de CNH sem exame de aptidão
ter, 07/04/2026 - 16:10
Brasília (DF), 07/04/2026 - Orquestra de São Paulo - Festival de Inverno de Campos do Jordão. Foto: Washington Costa/MF
Economia Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas, diz Durigan
ter, 07/04/2026 - 16:05
Ver mais seta para baixo