logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF começa a julgar hoje se mantém prisão de ex-presidente do BRB

Sessão virtual ficará aberta até as 23h59 de sexta-feira (24)
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/04/2026 - 09:55
Brasília
Sessão da Segunda Turma do STF Foto: Antonio Augusto/STF
© Antonio Augusto/STF

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta quarta-feira (22), às 11h, se mantém a prisão preventiva do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, determinada pelo ministro André Mendonça.

A votação ocorre em sessão virtual e ficará aberta até as 23h59 da próxima sexta (24). Além de Mendonça, a Segunda Turma é integrada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master e a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público controlado pelo governo do Distrito Federal.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milhões em propina. O valor seria repassado por meio de imóveis.

Após a prisão, a defesa do ex-presidente negou que Costa tenha recebido valores indevidos durante o período em que comandou o banco público.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Ex-presidente do BRB acertou propina de R$ 146 mi, diz Polícia Federal
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
"Estamos todos pagando a conta", diz bancário sobre o caso BRB/Master
Edição:
Graça Adjuto
stf Julgamento prisão ex-presidente do BRB Caso Master
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Justiça STF tem 2 votos para manter preso ex-presidente do BRB no caso Master
qua, 22/04/2026 - 13:01
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa atualiza limites de cúrcuma em suplementos alimentares
qua, 22/04/2026 - 12:57
Brasília (DF), 22/04/2026 - Acidente caminhão Foto: macdeedle/Pixabay
Geral PRF registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante feriado
qua, 22/04/2026 - 12:10
Vacina contra chikungunya do Butantan começa a ser distribuída. Foto: Butantã/Divulgação
Saúde Chikungunya: Dourados decreta calamidade; vacinação começa segunda
qua, 22/04/2026 - 12:09
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
Internacional Venda de ingressos para Copa do Mundo é reaberta a 50 dias da abertura
qua, 22/04/2026 - 11:34
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta
qua, 22/04/2026 - 11:14
Ver mais seta para baixo