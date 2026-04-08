logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF inicia julgamento sobre eleições para mandato-tampão no Rio

Corte decide se escolha será pelo voto direto ou indireto
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 14:44
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou há pouco o julgamento que vai decidir se as eleições para o mandato-tampão de governador do Rio de Janeiro serão diretas ou indiretas. A sessão é transmitida pela TV Justiça.

A Corte julga ação na qual o diretório estadual do PSD defende a realização de eleições populares para o comando interino do estado, e não votação indireta, por meio dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

No dia 23 de março, o ex-governador Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em função da condenação, o tribunal determinou a realização de eleições indiretas para o mandato-tampão.

Contudo, o PSD recorreu ao Supremo e defendeu eleições diretas. No dia anterior ao julgamento, Castro renunciou ao mandato para cumprir o prazo de desincompatibilização para se candidatar ao Senado. A medida foi vista como uma manobra para forçar a realização de eleições indiretas, e não diretas. O ex-governador poderia deixar o cargo até o dia 4 de abril. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A eleição para o mandato-tampão deverá ser realizada porque a linha sucessória do estado está desfalcada. 

O ex-vice-governador Thiago Pampolha deixou o cargo, em 2025 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do estado. Desde então, o estado não tem vice-governador. 

O próximo na linha sucessória seria o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacellar. No entanto, o parlamentar foi cassado na mesma decisão do TSE que condenou Castro e já deixou o cargo.

Antes da decisão, Bacellar também foi afastado da presidência da Casa por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é investigado no caso que envolve o ex-deputado TH Joias. 

Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador do estado. 

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Relacionadas
A Justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal
RJ: STF decide se eleição para mandato-tampão será direta ou indireta
O Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
PGR defende eleições diretas para mandato-tampão de governador do Rio
Edição:
Sabrina Craide
Eleições mandato-tampão Rio de Janeiro stf Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Correios: Plano de Demissão Voluntária tem adesão de 30% da meta
qua, 08/04/2026 - 16:24
Logo do Grupo Banco Mundial
Economia Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%
qua, 08/04/2026 - 15:58
A drone view shows a damage in a residential neighbourhood, following a night of Iranian missile strikes which injured dozens of Israelis, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Dimona, southern Israel March 22, 2026. REUTERS/Roei Kastro TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Cessar-fogo frágil sugere que EUA preparam novo ataque contra Irã
qua, 08/04/2026 - 15:57
Fortaleza (CE, 01/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Cidade (CE), na Sala de eventos do Gran Marquise. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento
qua, 08/04/2026 - 15:52
remédio
Saúde Anvisa manda recolher lote de dipirona com desvio de qualidade
qua, 08/04/2026 - 15:22
Bowie: O Ato Final - É tudo verdade Direção: Jonathan Stiasny Foto: Sesc/Divulgação
Cultura Festival É Tudo Verdade começa nesta quinta no Rio e em São Paulo
qua, 08/04/2026 - 15:22
Ver mais seta para baixo