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Justiça

STF: julgamento sobre prisão de ex-presidente do BRB começa na quarta

Votação ocorrerá em sessão virtual e ficará aberta até sexta-feira
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 19:58
Brasília
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
© Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira (22), às 11h, o início do julgamento que vai decidir sobre manutenção da decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa.

A votação ocorrerá em sessão virtual, modalidade de julgamento na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte e não há deliberação presencial. A votação ficará aberta até as 23h59 da próxima sexta-feira (24).

Além de Mendonça, a Segunda Turma é integrada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques.

Na manhã de hoje, a Polícia Federal (PF) deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master e a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milhões em propina. O valor seria repassado por meio de imóveis.

Após a prisão, a defesa do ex-presidente negou que Costa tenha recebido valores indevidos durante o período em que comandou o banco público.

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Ex-presidente do BRB acertou propina de R$ 146 mi, diz Polícia Federal
Edição:
Juliana Andrade
stf André Mendonça Banco Master BRB Daniel Vorcaro Paulo Henrique Costa Operação Compliance Zero
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