logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF mantém lei que limita compra de terras por empresas estrangeiras

Constitucionalidade foi questionada por entidades do agronegócio
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 20:20
Brasília
animais, pasto, gado
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (23) manter as regras que limitaram a compra de imóveis rurais por empresas com capital estrangeiro no país.

A Corte validou a Lei 5.709 de 1971, norma que regulou a matéria e definiu que o estrangeiro residente no país e as empresas estrangeiras autorizadas a operar no Brasil devem seguir regras para aquisições de terras.

A norma impôs diversas restrições, como compra máxima de 50 módulos de exploração, autorização prévia para aquisições em áreas de segurança nacional e registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A constitucionalidade foi questionada na Corte por entidades ligadas ao agronegócio. De acordo com as alegações, protocoladas em 2015, a lei prejudica empresas nacionais de capital estrangeiro ao limitar a compra de terras no país.

O julgamento começou em 2021 e foi finalizado na sessão desta quinta-feira.

Por unanimidade, o plenário seguiu voto proferido pelo relator do caso, ex-ministro Marco Aurélio (aposentado), que votou pela constitucionalidade da lei.

O relator citou que as restrições são necessárias para manter a soberania nacional e a independência do país. Os argumentos foram validados pelos demais ministros.

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) atuou no caso como representante do governo federal.

O órgão sustentou que a lei tem a função de proteger a soberania nacional e evitar a especulação fundiária no país.

Relacionadas
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
STF determina atualização anual do valor do mínimo existencial
Edição:
Sabrina Craide
stf Imóveis Rurais empresas estrangeiras agronegócio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
09/04/2026 - Browser e app da página do MEC LIVROS. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras
qui, 23/04/2026 - 21:28
04/03/2026 - A Polícia Federal lamenta informar que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4/3), atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. Foto: PM MG/Divulgação
Justiça PF conclui inquérito que apurou morte de Sicário, aliado de Vorcaro
qui, 23/04/2026 - 21:24
Avião da LATAM Airlines, anteriormente TAM Linhas Aéreas, aterriza no Aeroporto de Congonhas.
Economia Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar alta de custos
qui, 23/04/2026 - 20:41
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia CMN endurece regras para bancos captarem recursos com garantia do FGC
qui, 23/04/2026 - 20:34
animais, pasto, gado
Justiça STF mantém lei que limita compra de terras por empresas estrangeiras
qui, 23/04/2026 - 20:20
Rio de Janeiro (RJ), 17/04/2026 – DEPUTADO DOUGLAS RUAS É ELEITO NOVO PRESIDENTE DA ALERJ. Foto: Thiago Lontra/Alerj
Justiça Presidente da Alerj pede ao STF para assumir governo interino do Rio
qui, 23/04/2026 - 20:08
Ver mais seta para baixo