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Justiça

STF tem 2 votos para manter preso ex-presidente do BRB no caso Master

Votaram os ministros André Mendonça e Luiz Fux
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/04/2026 - 13:01
Brasília
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
© Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Os ministros André Mendonça e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta quarta-feira (22) por manter a prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

A votação ocorre em sessão virtual da Segunda Turma e ficará aberta até as 23h59 da próxima sexta-feira (24). Além de Mendonça e Fux, o colegiado é integrado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master e a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público controlado pelo governo do Distrito Federal.

>>Entenda as liquidações do Banco Master e da Reag

De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milhões em propina. O valor seria repassado por meio de imóveis.

Após a prisão, a defesa do ex-presidente negou que Costa tenha recebido valores indevidos durante o período em que comandou o banco público.

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Edição:
Aécio Amado
stf Caso Master BRB Paulo Henrique Costa prisão
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