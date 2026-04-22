logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STM autoriza coleta de dados sobre trajetória de Bolsonaro no Exército

Julgamento decidirá se ex-presidente deve perder a patente
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/04/2026 - 20:32
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro Carlos Vuyk de Aquino, do Superior Tribunal Militar (STM), acolheu nesta quarta-feira (22) pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que as Forças Armadas enviem documentos sobre a trajetória dele no serviço militar.

Os documentos deverão ser remetidos ao STM para auxiliar no julgamento que vai decidir se Bolsonaro será expulso do Exército em função da condenação na ação penal da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é capitão da reserva.

Com a decisão, o Exército deverá remeter ao tribunal o prontuário funcional referente ao período de 1971 a 1988, histórico disciplinar completo, certidão de existência ou não de punições disciplinares, eventuais elogios recebidos e relação de condecorações, medalhas e honrarias.

A Marinha, a Força Aérea e o Ministério da Defesa deverão informar se há registros de condecorações e honrarias.

No dia 3 de fevereiro deste ano, o Ministério Público Militar (MPM) protocolou no STM ações para decretação da perda do oficialato de Bolsonaro. 

De acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas pode ser expulso no caso de condenação criminal superior a dois anos de prisão por condenação criminal. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo a 27 anos e três meses de prisão. 

Além de Bolsonaro, o MPM também pediu a perda da patente dos generais da reserva Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto e o almirante Almir Garnier, que também foram condenados pelo STF. 

Relacionadas
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente
Brasília (DF), 03/02/2026 – A presidenta do Superior Tribunal Militar ministra Maria Elizabeth Rocha, fala sobre o rito que o tribunal irá fazer durante o julgamento da perda dos postos e patentes de Bolsonaro, Heleno, Braga Netto e outros condenados por trama golpista. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
STM recebe pedido de perda de patente de Bolsonaro e mais 4 oficiais
Edição:
Sabrina Craide
STM Jair Bolsonaro Superior Tribunal Militar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça STM autoriza coleta de dados sobre trajetória de Bolsonaro no Exército
qua, 22/04/2026 - 20:32
Dólar
Economia Ibovespa cai e dólar fecha estável em dia de tensão externa
qua, 22/04/2026 - 20:01
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Mendonça pede vista e suspende julgamento contra Eduardo Bolsonaro
qua, 22/04/2026 - 19:15
Eslovênia- 20/06/2025 - Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão à final de torneio na Eslovênia. Foto WTT/Divulgação
Esportes Tênis de Mesa: São José dos Campos sediará WTT Star Contender em julho
qua, 22/04/2026 - 19:07
Brasília-DF – 22/04/2026 – CCJ da Câmara vota PEC que reduz jornada de trabalho a 36h semanais em 10 anos. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CCJ aprova admissibilidade de propostas que acabam com escala 6x1
qua, 22/04/2026 - 18:52
Dinheiro
Justiça STF debate valor do mínimo existencial para evitar superendividamento
qua, 22/04/2026 - 18:46
Ver mais seta para baixo