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Justiça

TRE-RJ promove mutirão para eleitores regularizar título

Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/04/2026 - 12:06
Rio de Janeiro
título de eleitor digital,e-Título
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) promove mais duas ações da Justiça Itinerante para facilitar o acesso da população da zona oeste do município do Rio aos serviços eleitorais e regularizar a situação do título de eleitor. O atendimento ocorrerá neste sábado (11) e domingo (12) simultaneamente no Park Shopping Campo Grande e no Shopping Park Jacarepaguá.

A iniciativa intensifica a campanha do TRE-RJ na reta final antes do fechamento do cadastro eleitoral. O prazo para solicitar serviços como regularização, cadastramento biométrico e emissão do título de eleitor, entre outros, termina em 6 de maio.

Na cidade do Rio de Janeiro, mais de 300 mil pessoas estão com o título cancelado e cerca de 1,2 milhão ainda não cadastraram digitais.

Para garantir agilidade no fluxo, cada shopping será equipado com 10 guichês. Serão feitos até 400 atendimentos por dia em cada shopping, com distribuição de senhas.

O coordenador de Comunicação Social do TRE-RJ, Stéfano Salles, explica que o tribunal tem trabalhado com uma campanha permanente de regularização do título e de coleta da biometria.

"Em novembro, realizamos 'Os Ama Filas', buscando reverter a tendência do eleitor de deixar tudo para a última hora e provocar a antecipação da ida do público aos postos de atendimento e neste final de emana nos shoppings.”

O serviço é gratuito e não há necessidade de agendamento. Para ser atendido, o eleitor deve comparecer com um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido há menos de 90 dias.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Justiça Eleitoral voto
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