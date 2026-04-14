logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE elege Nunes Marques presidente da Corte; Mendonça será vice

Votação simbólica será nesta terça-feira (14), às 19h
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 07:32
Brasília
Brasília (DF), 30/06/2023 - O ministro Kássio Nunes Marques durante sessão que retoma o julgamento da ação (Aije nº 0600814-85) que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza nesta terça-feira (14), às 19h, uma votação simbólica para eleger o ministro Nunes Marques para o cargo de presidente da Corte eleitoral.

Atualmente, Marques é o vice-presidente do tribunal e vai assumir o comando do TSE após o fim do mandato da atual presidente, ministra Cármen Lúcia, que completará período de dois anos à frente do tribunal no final do mês de maio. O vice-presidente será o ministro André Mendonça. 

A data da posse ainda não foi definida.

A votação será simbólica porque a escolha do comando do tribunal é feita por antiguidade entre os ministros que também compõem o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Diante da proximidade do período eleitoral, a ministra Cármen Lúcia decidiu antecipar sua saída do tribunal para permitir que a transição de gestão possa ser iniciada.

Ao deixar a presidência do TSE, a ministra poderia continuar em atuação na Corte até o mês de agosto. Contudo, ela já sinalizou que pretende deixar o tribunal para se dedicar exclusivamente às atividades no Supremo. 

Dessa forma, o ministro Dias Toffoli vai assumir uma vaga de efetivo no TSE.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Perfil

Natural de Teresina (PI), Kassio Nunes Marques tem 53 anos e foi indicado ao Supremo, em 2020, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro aposentado Celso de Mello. Antes de chegar ao Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, sediado em Brasília. Foi advogado por cerca de 15 anos e juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí.

Composição

O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos.

Com a mudança de comando, a composição do tribunal ficará da seguinte forma após Cármen Lúcia deixar o tribunal.

Cadeiras do STF: Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli;
Cadeiras do STJ: Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva;
Cadeiras dos juristas: Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. 

Relacionadas
Brasília (DF), 07/04/2026 - Ministra Cármen Lúcia durante sessão plenária do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Cármen Lúcia antecipa eleição para sucessão no TSE
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
TSE aprova registro da federação União Progressista
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
Edição:
Graça Adjuto
TSE eleição Presidente vice Nunes Marques André Mendonça
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Tiroteio em escola na Turquia deixa pelo menos 16 feridos
ter, 14/04/2026 - 11:14
câncer de pele, melanoma Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Desinformação sobre câncer de pele afeta diagnóstico, diz instituição
ter, 14/04/2026 - 11:00
Mato Grosso do Sul, 14/08/2025 - Caminhoões em rodovia. Leilão de rodovias da Rota Agro no MT. Foto: Vinicius Trindade/MT
Economia Serviços avançam 0,1% em fevereiro, patamar recorde da série histórica
ter, 14/04/2026 - 10:48
Brasília-DF – 08/04/2026 – O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na CPI do Crime Organizado. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet
ter, 14/04/2026 - 10:36
Foz do Iguaçu (PR), 13/04/2026 - Instalações da Usina Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Diretor brasileiro de Itaipu garante tarifa reduzida em 2027
ter, 14/04/2026 - 09:46
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante durante anúncio de apoio a ações de proteção às mulheres e empreendedorismo feminino na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Na Mesa com Datena recebe o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante
ter, 14/04/2026 - 09:40
Ver mais seta para baixo