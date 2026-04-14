logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE retoma julgamento que pode cassar governador de Roraima

Antonio Denarium pode ficar inelegível para eleições de outubro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 08:02
Brasília
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta terça-feira (14), às 19h, o julgamento que pode tornar o ex-governador de Roraima, Antonio Denarium, inelegível para disputar as eleições de outubro e cassar o mandato do atual governador do estado, Edilson Damião, por abuso de poder nas eleições de 2022.

O caso começou a ser analisado em agosto de 2024 e já foi suspenso duas vezes por pedidos de vista.

Na semana passada, Denarium renunciou ao cargo para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de outubro, conforme determina o prazo de desincompatibilização definido pela legislação eleitoral.

Com a saída, Damião, que era vice-governador, assumiu o comando do governo estadual.

Até o momento, o placar do julgamento está 2 votos a 0 pela cassação da chapa. Os votos foram proferidos pela relatora, Maria Isabel Galotti, que já deixou o tribunal, e o ministro André Mendonça. Faltam os votos de cinco ministros.

Se a maioria dos ministros mantiver o entendimento, o TSE poderá determinar novas eleições para mandato-tampão de governador do estado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Acusação

O TSE julga um recurso protocolado pela defesa do governador. Em 2023, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassou o mandato de Denarium e de seu vice por entender que houve ilegalidade na distribuição de cestas básicas e benefícios para reforma de casas durante o ano eleitoral.

Em agosto de 2024, a relatora votou pela cassação do governador.

Em novembro do ano passado, André Mendonça também votou pela cassação da chapa.

Após o voto, Nunes Marques pediu vista e interrompeu a análise do caso. Marques será o próximo a votar. 

Defesa

Durante a tramitação do processo, a defesa do governador pediu a anulação da decisão que cassou o mandato e disse que não houve irregularidades na distribuição dos benefícios. Segundo os advogados, não houve a criação de novos programas sociais, mas a reunião dos já existentes. 

Relacionadas
Brasília (DF), 07/04/2026 - Ministra Cármen Lúcia durante sessão plenária do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Cármen Lúcia antecipa eleição para sucessão no TSE
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
TSE aprova registro da federação União Progressista
Fachada da Casa da Democracia, centro cultural que futuramente vai ocupar o prédio histórico do Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro
TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
Edição:
Graça Adjuto
TSE julgamento governador Roraima cassação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Tiroteio em escola na Turquia deixa pelo menos 16 feridos
ter, 14/04/2026 - 11:14
câncer de pele, melanoma Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Desinformação sobre câncer de pele afeta diagnóstico, diz instituição
ter, 14/04/2026 - 11:00
Mato Grosso do Sul, 14/08/2025 - Caminhoões em rodovia. Leilão de rodovias da Rota Agro no MT. Foto: Vinicius Trindade/MT
Economia Serviços avançam 0,1% em fevereiro, patamar recorde da série histórica
ter, 14/04/2026 - 10:48
Brasília-DF – 08/04/2026 – O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na CPI do Crime Organizado. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet
ter, 14/04/2026 - 10:36
Foz do Iguaçu (PR), 13/04/2026 - Instalações da Usina Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Diretor brasileiro de Itaipu garante tarifa reduzida em 2027
ter, 14/04/2026 - 09:46
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante durante anúncio de apoio a ações de proteção às mulheres e empreendedorismo feminino na sede do banco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Na Mesa com Datena recebe o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante
ter, 14/04/2026 - 09:40
Ver mais seta para baixo