Justiça
Zanin mantém presidente do TJRJ no cargo de governador interino do Rio
Ricardo Couto de Castro fica no cargo até eleição para mandato-tampão
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/04/2026 - 14:29
Brasília
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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (24) manter o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto de Castro, na função de governador interino do Rio de Janeiro.
Na decisão, o ministro entendeu que o presidente deve continuar no cargo até que a Corte decida sobre as eleições para mandato-tampão do Executivo estadual.
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