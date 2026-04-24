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Justiça

Zanin mantém presidente do TJRJ no cargo de governador interino do Rio

Ricardo Couto de Castro fica no cargo até eleição para mandato-tampão
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/04/2026 - 14:29
Brasília

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (24) manter o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Ricardo Couto de Castro, na função de governador interino do Rio de Janeiro.

Na decisão, o ministro entendeu que o presidente deve continuar no cargo até que a Corte decida sobre as eleições para mandato-tampão do Executivo estadual. 

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Edição:
Maria Claudia
stf Cristiano Zanin governador interino do Rio TJRJ Ricardo Couto de Castro
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