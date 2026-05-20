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Justiça

Amazônia Soberana: programa vai combater crimes em áreas de fronteira

Ações incluem redução do aliciamento de jovens
Agência Brasil
Publicado em 20/05/2026 - 09:03
Brasília
Bragança (PA), 13/06/2025 – Garças no manguezal de Ajuruteua, próximo à Vila dos Pescadores, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A região da Amazônia Legal e a faixa de fronteira vão receber reforço em ações de combate ao crime organizado. O Programa Território Seguro, Amazônia Soberana, vai atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes correlatos, principalmente, em áreas indígenas e comunidades tradicionais.

A medida consta da Portaria nº 1.220, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União.

Entre os principais objetivos estão: 

  • desarticulação de estruturas criminosas;
  • fortalecimento da segurança pública integrada;
  • prevenção da violência, 
  • redução do aliciamento de jovens pelo crime. 

A iniciativa também prevê ações de inclusão social, reinserção econômica e incentivo a atividades produtivas sustentáveis. A estratégia se baseia em atuação integração entre órgãos públicos e respeito às características socioculturais das comunidades. 

O programa também prioriza o uso de tecnologias para monitoramento e análise das organizações criminosas, inclusive com a criação de força-tarefa com a Interpol.

A coordenação das ações na Amazônia ficará a cargo do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. Um comitê gestor – formado por representantes de diferentes áreas do ministério e das forças de segurança – articulará a execução.

Confira mais informações sobre o programa no Repórter Brasil, da TV Brasil

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Edição:
Talita Cavalcante
Amazônia crime organizado Segurança Pública Diário Oficial da União Multimídia
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