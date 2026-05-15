logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público

Decisão veio após análise de cerca de dois mil arquivos
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 17:31
São Paulo
01/02/2026 - Centenas de pessoas pedem justiça por cãozinho Orelha em SP. Foto: Letycia Bond/ Agência Brasil
© Letycia Bond/ Agência Brasil

A Vara da Infância e Juventude de Florianópolis arquivou o caso do Cão Orelha, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a informação nesta sexta-feira (15).

“Importante esclarecer que quando o Ministério Público requer o arquivamento de um procedimento criminal dentro dos parâmetros legais, o Poder Judiciário não pode dar prosseguimento ao processo por iniciativa própria”, explicou o tribunal, em nota.

No último dia 12, o Ministério Público de Santa Catarina informou que, após análise de cerca de dois mil arquivos, vídeos e laudos técnicos, concluiu que o cão Orelha não foi morto após ser agredido por um grupo de adolescentes.

O MPSC pediu à Justiça o arquivamento do caso. O processo corre em segredo de Justiça.

Segundo a análise feita pela promotoria, os adolescentes e Orelha “não estiveram juntos na praia no período da suposta agressão”.

O órgão afirma que a morte do bicho – que foi submetido à eutanásia – aconteceu devido a uma “condição grave e preexistente, e não à agressão”.

Relacionadas
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
MP de Santa Catarina diz que cão Orelha não foi morto por adolescentes
São Paulo (SP) - 04/02/2026 - Caso do cachorro Orelha. Infográfico Polícia-SC
Cão Orelha: polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso
Edição:
Talita Cavalcante
cão Orelha Ministério Público Santa Catarina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Fies 2026: MEC convoca até 29 de maio candidatos da lista de espera
sex, 15/05/2026 - 20:05
Brasília (DF), 25/10/2024 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante cerimônia de assinatura do novo acordo de repactuação da reparação dos danos da tragédia de Mariana (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça PGR denuncia Zema por calúnia contra Gilmar Mendes
sex, 15/05/2026 - 19:59
Brasília (DF), 15/05/2026 - MPF pede julgamento de ação por ofensas da Marinha ao legado de João Cândido Para MPF, violações à honra da população negra e à memória coletiva estão comprovadas no processo, que dispensa nova produção de provas. Foto: Domínio Público
Justiça MPF cobra julgamento da Marinha por ofensas ao legado de João Cândido
sex, 15/05/2026 - 19:21
Brasília (DF), 15/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Vladimir Sacchetta. Foto: Alexandre Linares/Divulgação
Cultura Vladimir Sacchetta, jornalista e pesquisador, morre aos 75 anos
sex, 15/05/2026 - 19:01
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Segunda etapa do Revalida ocorre neste fim de semana
sex, 15/05/2026 - 18:54
Passaporte italiano. Illustration of Paris Orly International Airport, Orly, France, on December 24, 2024. Italian passport Unione Europea, Repubblica Italiana. Illustration de l aeroport international de Paris Orly, Orly, France, le 24 decembre 2024. Passport italien Unione Europea, Repubblica Italiana.
Internacional Justiça italiana reforça direito à cidadania por descendência
sex, 15/05/2026 - 18:53
Ver mais seta para baixo