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Justiça

Caso Master: Advogado deixa defesa de ex-presidente do BRB

Paulo Henrique costa negocia um acordo de delação premiada
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/05/2026 - 18:29
Brasília
Brasília (DF), 16/04/2026 - Polícia Federal prende ex-presidente do BRB. Paulo Henrique Costa foi alvo da Operação Compliance Zero. Foto: BRB/Divulgação
© BRB/Divulgação

O advogado Eugênio Aragão informou nesta terça-feira (19) que deixou a defesa do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, um dos investigados no caso do Banco Master

A saída ocorre no momento em que Costa negocia a assinatura de um acordo de delação premiada com investigadores da Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele está preso no presídio da Papuda, em Brasília. 

Em nota à imprensa, Aragão declarou que “somente participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade”.

O advogado não informou o fato concreto que o levou a deixar a defesa do ex-presidente.

“Eventual colaboração premiada apenas seria considerada diante da existência de provas consistentes e inequívocas, sempre com respeito à legalidade, às instituições e à reputação das pessoas envolvidas”, afirmou.

No dia 16 de abril, Paulo Henrique Costa foi preso durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes no Banco Master e tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. 

De acordo com as investigações, Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milhões em propina. O valor seria repassado por meio de imóveis. Ele nega as acusações. 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Operação Compliance Zero Daniel Vorcaro Banco Master Paulo Henrique Costa BRB
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