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Justiça

Cinco presos fogem de Alcaçuz no Rio Grande do Norte

Forças de segurança buscam foragidos
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 02/05/2026 - 16:21
Brasília
Brasília (DF), 02/05/2026 - A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) divulgou, neste sábado (2), as imagens da fuga de cinco detentos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, localizada em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal. Foto: Seap
© Seap

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) informou, no início da tarde deste sábado (2), a fuga de cinco presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta (RN), na região metropolitana de Natal.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social relata que desde as primeiras horas da manhã deste sábado (2) forças de segurança estão mobilizadas para localizar e recapturar os foragidos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária/RN, as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas.

Os fugitivos são:

  1. Carlos Soares Alves da Silva;
  2. Jefferson Cleyton Lima da Silva;
  3. Maycon Dias Mora;
  4. Pedro Gabriel da Silva;
  5. Rodrigo da Silva Nascimento.

Informações podem ser repassadas anonimamente, por meio do telefone 190 da Polícia Militar potiguar.

Massacre

Disputa entre facções, em 2017, resultou em duas semanas de rebelião e 26 mortos. A maioria foi decapitada.

À época, agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, ligada ao Ministério da Justiça, atuaram na instituição para retomada do controle. 

Após o final da rebelião, o governo dividiu a penitenciária em duas partes com um muro de concreto para separar as facções rivais.

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Edição:
Talita Cavalcante
penitenciária de Alcaçuz presidiários Nísia Floresta Natal
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