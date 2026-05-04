Justiça
Começam a valer penas maiores para furto, roubo e receptação
Estelionato e crimes virtuais também tiveram punição aumentada
Agência Brasil
Publicado em 04/05/2026 - 09:14
Brasília
Versão em áudio
A partir desta segunda-feira (4) crimes de furto, roubo e receptação terão penas maiores. A Lei 15.397/2026, publicada no Diário Oficial da União, amplia ainda a punição para casos de estelionato e crimes virtuais, como golpes pela internet.
O texto aprovado estabelece as seguintes penas de reclusão:
- furto: de um a seis anos de reclusão (o máximo era 4 anos);
- furto de celular: de quatro a dez (até então, eram tratados como furto simples);
- furto por meio eletrônico: até dez anos (eram oito anos);
- roubo que resulta em morte: pena mínima passa de 20 para 24 anos;
- estelionato, reclusão de um a cinco anos mais multa;
- receptação de produto roubado de dois a seis anos de prisão e multa (era de um a quatro anos).
O texto trata ainda de pena por interromper serviço telefônico, telegráfico ou radiotelegráfico, atualmente de detenção de 1 a 3 anos, será de reclusão de 2 a 4 anos.
A pena será aplicada em dobro se o crime for cometido por ocasião de calamidade pública ou roubo ou destruição de equipamento instalado em torres de telecomunicação.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Mais notícias
Saúde Operadora de turismo confirma situação médica grave em cruzeiro
seg, 04/05/2026 - 12:08
Saúde São Paulo amplia público-alvo da vacinação contra a dengue
seg, 04/05/2026 - 12:07
Cultura Morre no Rio de Janeiro o jornalista Raimundo Pereira
seg, 04/05/2026 - 12:04
Economia Lula anuncia novo Desenrola para quem ganha até R$ 8,1 mil
seg, 04/05/2026 - 11:52
Direitos Humanos SP: feminicídio aumenta 41%; violação de medida protetiva sobe 31,9%
seg, 04/05/2026 - 11:34
Saúde Fiocruz oferece curso gratuito sobre bets e saúde mental
seg, 04/05/2026 - 11:04