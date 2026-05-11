logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Débora do Batom recorre para ser beneficiada pela Lei da Dosimetria 

Advogados contestam decisão que suspendeu aplicação da lei
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/05/2026 - 16:08
Brasília
Brasília (DF), 08/01/2023 - Estátua da Justiça em frente ao STF pintado com os dizeres
© Joedson Alves/Agencia Brasil

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, apresentou nesta segunda-feira (11) um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ser beneficiada pela Lei da Dosimetria.

A lei foi promulgada na última sexta-feira (8) e permite a redução das penas dos réus que foram condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Os advogados de Débora contestam a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que, no último sábado (9), suspendeu a aplicação da lei. A decisão foi proferida nas execuções penais de acusados que já cumprem pena pelos atos golpistas.

Antes da decisão, a promulgação da norma foi questionada em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) protocoladas pelas federações PSOL-Rede, PT, PCdoB e PV, além da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Os processos ainda não foram julgados.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No recurso, a defesa da cabeleireira diz que a aplicação da lei não poderia ser suspensa pelo ministro antes do julgamento das ações.

“A mera existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento não possui efeito suspensivo automático sobre lei federal regularmente promulgada. Enquanto não houver pronunciamento cautelar suspendendo a eficácia da norma, subsiste sua plena vigência e obrigatoriedade”, alegou a defesa.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos e pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do Supremo, com um batom. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. 

Segundo os advogados, ela já cumpriu três anos de prisão e pode progredir para o semiaberto. 

Relacionadas
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes (c). Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria até decisão do STF
Brasília (DF), 08/01/2023 - Estátua da Justiça em frente ao STF pintado com os dizeres
Moraes rejeita revisar pena de Débora do Batom, condenada pelo 8/1
Edição:
Sabrina Craide
stf PL da Dosimetria Golpe de Estado Débora do Batom
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Postos do DF começam a ajustar os preços do diesel com a redução de R$ 0,46.
Economia Óleo diesel cai pela 4ª vez em cinco semanas e acumula recuo de 4,5%
seg, 11/05/2026 - 17:00
Brasília (DF), 06/04/2026 - Imposto de Renda IRPF 2026. Como declarar ganhos como autônomos. Aplicativo Simples Nacional. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Economia É autônomo, MEI ou CNPJ? Veja como declarar o Imposto de Renda
seg, 11/05/2026 - 16:57
Artesão brasileiro faz réplicas do troféu da Copa do Mundo 9 de maio de 2026 REUTERS/Sergio Queiroz
Esportes Artesão do RJ faz troféus da Copa e espera que o Brasil fature o hexa
seg, 11/05/2026 - 16:53
Massa de ar frio e baixa umidade são desafios para saúde dos brasilienses.
Meio Ambiente Clima seco e frio predomina no centro do país; veja previsão do tempo
seg, 11/05/2026 - 16:47
Supermercado
Economia Cesta básica fica mais cara em todas as capitais no mês de abril
seg, 11/05/2026 - 16:38
28/02/2018. REUTERS/Roosevelt Cassio
Economia Embraer firma parceria com metalúrgica indiana 
seg, 11/05/2026 - 16:38
Ver mais seta para baixo