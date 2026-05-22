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Justiça

Deolane Bezerra é transferida para presídio no interior paulista

Influenciadora foi presa em investigação de lavagem de dinheiro do PCC
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 13:39
São Paulo
May 21, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 05/21/2026 â€“ Police / Operation / Deolane Bezerra â€“ Influencer and lawyer Deolane Bezerra leaves the DHPP (Department of Homicides and Protection of Persons), in the central region of Sao Paulo, to the IML to undergo an examination, after being arrested during an operation investigating a money laundering scheme linked to the PCC, the court ordered the blocking of R$ 27 million in the influencer's assets this Thursday (21).(Foto: Leco Viana/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
© Reuters/Leco Viana/Proibida reprodução

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi transferida na manhã desta sexta-feira (22) para um presídio no interior paulista.

Presa nesta quinta-feira na Operação Policial Vérnix, Deolane estava na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, e deixou o local por volta das 5h da manhã.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) divulgou que a influenciadora digital deu entrada próximo ao meio dia na Penitenciária Feminina da cidade de Tupi Paulista, distante cerca de 667 km da capital paulista. Com capacidade para 714 detentas, atualmente a unidade abriga 873 presas.

A influenciadora foi presa ontem durante a Operação Vérnix, que investiga lavagem de dinheiro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC, que está preso na Penitenciária Federal de Brasília, também é alvo da operação.

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Deolane Bezerra foi presa em casa, uma mansão que fica em Alphaville, bairro que concentra condomínios luxuosos em Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo as investigações, a influencer recebia valores provenientes de uma transportadora criada pelo PCC, com sede em Presidente Venceslau, e fazia a lavagem do dinheiro da organização criminosa.

Esta foi a segunda vez que a influenciadora foi presa. Em setembro de 2024, a prisão dela foi determinada em desdobramentos da Operação Integration, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Procurada pela Agência Brasil, a defesa da influenciadora ainda não se pronunciou sobre a transferência. Ontem, por meio de nota, os advogados alegaram que sua cliente é inocente.

“Por hora e com o devido acatamento, consideramos desproporcionais as medidas firmadas em face de Deolane e esta banca de defesa seguirá operando tecnicamente com a Justiça para demonstrar a licitude de suas atividades na condição de advogada que é, confiando plenamente no discernimento, na razoabilidade e na imparcialidade do Poder Judiciário”, escreveram.

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

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Edição:
Aline Leal
Deolane Bezerra PCC Operação Vérniz Multimídia
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