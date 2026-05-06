logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino diz que pagamento de novos penduricalhos está proibido

Gilmar Mendes, Zanin e Moraes também assinaram a decisão
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/05/2026 - 17:17
Brasília
Brasília (DF), 02/02/2026 - O ministro do STF, Flávio Dino, participa da abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (6) que está proibida a criação de novos benefícios a juízes e membros do Ministério Público após a decisão da Corte que limitou o pagamento dos penduricalhos.

No dia 25 de março, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte, que tem o teto como referência e é equivalente a R$ 46,3 mil.

Contudo, após a decisão, diversos tribunais passaram a criar novos benefícios que não foram autorizados pela Corte na decisão que limitou os penduricalhos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No despacho proferido hoje, Dino disse que diversas reportagens jornalísticas revelaram a criação de novos benefícios e que o pagamento ilegal pode gerar a responsabilização de quem liberar os recursos.

“Em virtude de inúmeras notícias veiculadas pela mídia, estão absolutamente vedados a criação, a implantação ou o pagamento de quaisquer parcelas de caráter remuneratório ou indenizatório, sob qualquer rubrica, inclusive que tenham sido implantadas após o julgamento, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa”, afirmou o ministro.

Os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também assinaram a decisão de Dino sobre os penduricalhos. Eles também foram relatores de ações no STF para derrubar os penduricalhos. 

Dino também determinou que os presidentes de tribunais, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União, além de procuradores estaduais e defensores públicos, sejam notificados sobre a proibição de criação de novos benefícios.

Após a decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), principais órgãos administrativos do Judiciário e do MP, aprovaram uma resolução na qual também autorizaram o pagamento de penduricalhos que haviam sido proibidos pelo Supremo.

Relacionadas
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STF decide limitar pagamento de penduricalhos no Judiciário e MP
Edição:
Sabrina Craide
penduricalhos stf Flávio Dino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/05/2026 – Curso forma guias turísticos nas favelas da Rocinha e Vidigal. Foto: Na Favela Turismo/Divulgação
Economia Curso forma guias turísticos nas favelas da Rocinha e Vidigal
qua, 06/05/2026 - 19:39
Bomba de extração de petróleo no Texas
Economia Dólar sobe para R$ 4,92, e bolsa avança por segundo dia consecutivo
qua, 06/05/2026 - 19:34
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política Câmara inicia análise de projeto sobre exploração de minerais críticos
qua, 06/05/2026 - 19:02
Terra Indígena Apyterewa (PA), 11/12/2025 - Mulher indígena na aldeia Apyterewa. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Educação Olimpíada escolar antirracista recebe inscrições até a próxima sexta
qua, 06/05/2026 - 18:46
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Quase 30% dos microempreendedores individuais estão no Cadastro Único
qua, 06/05/2026 - 18:13
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF suspende julgamento de recurso para garantir revisão da vida toda
qua, 06/05/2026 - 18:03
Ver mais seta para baixo