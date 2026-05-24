logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino nega pedido de soltura de Deolane Bezerra

Decisão do ministro diz que prisão de advogada é legal
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/05/2026 - 11:59
São Paulo
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
© Luiz Silveira/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, negou pedido de soltura da influenciadora Deolane Bezerra, presa na última quinta-feira (21) na Operação Vérnix, que investiga lavagem de dinheiro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A decisão do ministro, assinada ontem (23), foi publicada neste domingo (24). Na sentença, Dino disse que o STF não é a instância correta para o pedido de liberdade da influenciadora, presa por decisão em primeira instância.

“Observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação, observados seus pressupostos de admissibilidade.”

O ministro ressaltou ainda que, mesmo o STF fosse a instância adequada de julgamento, não concordaria com a soltura.

“De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação”.

Memória

Deolane Bezerra foi presa em casa, uma mansão que fica em Alphaville, bairro que concentra condomínios luxuosos em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo as investigações, a influencer recebia valores provenientes de uma transportadora criada pelo PCC, com sede em Presidente Venceslau (SP), e fazia a lavagem do dinheiro da organização criminosa.

A advogada e influenciadora digital foi transferida na manhã desta sexta-feira (22) da Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, para a Penitenciária Feminina da cidade de Tupi Paulista (SP), distante cerca de 667 km da capital paulista. Com capacidade para 714 detentas, atualmente a unidade abriga 873 presas.

Deolane foi presa pela primeira vez em setembro de 2024, durante desdobramentos da Operação Integration. Ela foi detida em Recife pela Polícia Civil, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem é Deolane

Deolane Bezerra tem 38 anos, e é famosa na internet, conhecida por ostentar sua riqueza nas redes sociais, com mais de 20 milhões de seguidores. 

Ela ficou conhecida após a morte trágica de seu então marido, o funkeiro MC Kevin, em maio de 2021, que caiu da varanda do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Ela estava hospedada junto de Kevin no mesmo hotel. As investigações da polícia concluíram que a morte do cantor foi resultado de um acidente. O caso foi arquivado.

Após o episódio, a advogada criminalista ganhou fama e fechou grandes contratos de publicidade.

O forte engajamento na internet levou Deolane para a TV e para o universo publicitário. Ela participou de um reality show e teve presença constantes em programas de TV em vários canais.

Mãe de três filhos, ela foi presa em 2024, no Recife (PE), pela Polícia Civil em operação que investigava um sistema de lavagem de dinheiro do crime organizado. A influenciadora era suspeita de participar do esquema.

Relacionadas
May 21, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 05/21/2026 â€“ Police / Operation / Deolane Bezerra â€“ Influencer and lawyer Deolane Bezerra leaves the DHPP (Department of Homicides and Protection of Persons), in the central region of Sao Paulo, to the IML to undergo an examination, after being arrested during an operation investigating a money laundering scheme linked to the PCC, the court ordered the blocking of R$ 27 million in the influencer's assets this Thursday (21).(Foto: Leco Viana/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
Policiais penais denunciam tratamento diferenciado a Deolane na prisão
May 21, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 05/21/2026 â€“ Police / Operation / Deolane Bezerra â€“ Influencer and lawyer Deolane Bezerra leaves the DHPP (Department of Homicides and Protection of Persons), in the central region of Sao Paulo, to the IML to undergo an examination, after being arrested during an operation investigating a money laundering scheme linked to the PCC, the court ordered the blocking of R$ 27 million in the influencer's assets this Thursday (21).(Foto: Leco Viana/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
Deolane Bezerra é transferida para presídio no interior paulista
Brasília (DF), 21/05/2026 – A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ela foi detida numa operação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil.. Foto: dra.deolanebezerra/Instagram
Bilhetes com ordens do PCC mostram ligação de Deolane com facção
Edição:
Talita Cavalcante
stf Deolane Bezerra PCC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/05/2026 - O concurso 3.010 da Mega-Sena especial de 30 anos deve pagar neste domingo (24) um prêmio estimado de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Confira dezenas sorteadas na Mega-Sena 30 anos neste domingo
dom, 24/05/2026 - 12:13
Brasil no Mundo da TV Brasil leva debate geopolítico à TV aberta. Foto: Montagem/EBC
Cultura Brasil no Mundo debate América Latina e detenções em Israel
dom, 24/05/2026 - 12:00
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça Dino nega pedido de soltura de Deolane Bezerra
dom, 24/05/2026 - 11:59
São Paulo (SP), 08/03/2023, Manifestação de 8 de Março, em defesa dos direitos das mulheres, na Avenida Paulista.
Educação Unilab e Instituto Maria da Penha abrem turma de educação em gênero
dom, 24/05/2026 - 11:37
Brasília (DF), 19/09/2024 - Área queimada após incêndio no Parque Nacional de Brasília. Foto: ICMBio/Divulgação
Meio Ambiente Mudanças climáticas já afetam 85% dos brasileiros, diz pesquisa
dom, 24/05/2026 - 11:32
Aracruz (ES), 23/05/2026 – A ministra da Cultura, Margareth Menezes concede entrevista à Agência Brasil durante a 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz (ES). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Investimento em cultura qualifica e emancipa, diz Margareth Menezes
dom, 24/05/2026 - 11:00
Ver mais seta para baixo