logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Juízes querem flexibilizar decisão do STF que limitou penduricalhos

Em recurso, Ajufe pede que o valor do teto seja reajustado
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/05/2026 - 16:43
Brasília
Processo Criminal, Juízes, sentença. Foto: Succo/Pixabay
© Succo/Pixabay

A Associação dos Juízes Federais (Ajufe) apresentou nesta segunda-feira (18) um recurso contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que limitou o pagamento de penduricalhos a juízes, membros do Ministério Público e outras carreiras. 

Penduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos e que, somados ao salário, não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46,3 mil. 3 

No recurso, a entidade pede que o valor do teto seja reajustado e defende a flexibilização de benefícios que foram cortados pelo Supremo, como auxílio-alimentação e auxílio de proteção à primeira infância e à maternidade.

“Remanesce, portanto, a necessidade de encaminhamento, por parte do Supremo Tribunal Federal, competente constitucionalmente para tanto, de projeto de lei estabelecendo reajuste no valor dos subsídios da magistratura”, defende a entidade.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Ajufe também defende que o limitador de 35% não tenha incidência sobre diárias, ajuda de custo, indenização de férias não gozadas, auxílio-moradia e auxílio-saúde.

No dia 25 de março, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte, que tem o teto como referência e é equivalente a R$ 46,3 mil.

Dessa forma, juízes, promotores e procuradores poderão ganhar R$ 62,5 mil mensais, somando o teto e R$ 16,2 mil em penduricalhos.

Confira os penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo.

Relacionadas
Brasília, (DF) 25/03/2025 - O Supremo Tribunal Federal começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Supremo profere nova decisão para barrar criação de penduricalhos
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Juízes pedem adiamento de decisão que limitou penduricalhos
Brasília (DF), 14/05/2026 - Sessão do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
STF valida lei que garantiu igualdade salarial entre homens e mulheres
Edição:
Fernando Fraga
Ajufe penduricalhos Juízes stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bonfim (SP), 18/05/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio de investimentos da Petrobras em São Paulo. Foto: Ricardo Stuckert / PR Foto: Ricardo Stuckert / PR
Economia Lula defende exploração na Margem Equatorial com responsabilidade
seg, 18/05/2026 - 17:22
Flávia Saraiva no campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2025 25 de outubro de 2025 REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Esportes Federação suspende todas restrições a ginastas russos e bielorrussos
seg, 18/05/2026 - 16:58
Processo Criminal, Juízes, sentença. Foto: Succo/Pixabay
Justiça Juízes querem flexibilizar decisão do STF que limitou penduricalhos
seg, 18/05/2026 - 16:43
São Paulo (SP) - 25/11/2025 - Festival de Cultura em Direitos Humanos tem programação gratuita em SP. Foto: Francy Baniwa&Kerexu Martim&Vanuzia Pataxó/Divulgação
Cultura SP: Programa de Ação Cultural tem R$ 100 milhões para fomentar setor
seg, 18/05/2026 - 16:41
Shopping no centro de Brasília tem movimento intenso no último fim de semana antes do Natal
Economia Atividade econômica cai 0,7% em março em razão da guerra do Irã
seg, 18/05/2026 - 16:38
Membros da RNCP realizam visita guiada às instalações da EBC no Rio de Janeiro. Foto: Bruno Fernandes
Cultura EBC reúne 330 emissoras públicas para debater a comunicação no Brasil
seg, 18/05/2026 - 16:30
Ver mais seta para baixo