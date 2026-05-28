logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Médica diz que Henry Borel chegou ao hospital tecnicamente morto

"Tentativa de reanimação da criança levou quase duas horas", informou
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/05/2026 - 10:10
Rio de Janeiro
Caso Henry Borel - Oitiva de Testemunhas
© Brunno Dantas/TJRJ

No terceiro dia de julgamento de Jairo de Souza Júnior, o Dr. Jairinho e de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, no 2º Tribunal do Júri, no centro do Rio, foi ouvida a pediatra Maria Cristina de Souza.

A médica participou, com a equipe do Hospital Barra d’Or, da tentativa de reanimar a criança na madrugada do dia 8 de março de 2021.

Maria Cristina foi categórica em afirmar que “Henry já chegou à unidade sem pulso e estava tecnicamente morto”. Ele foi imediatamente atendido e recebeu os primeiros procedimentos em menos de um minuto após chegar ao hospital.

A pediatra contou que a tentativa de reanimação de Henry levou quase duas horas.

“Quando a equipe já avaliava encerrar o protocolo, encontramos Leniel. Ele pediu para que não desistíssemos de seu filho e continuamos”, afirmou Maria Cristina em seu depoimento.

A médica disse que Henry “chegou ao hospital sem pulso, inchado. Foi administrada uma dose de adrenalina e continuamos com a massagem cardíaca.  Henry já estava tecnicamente morto”.

Maria Cristina também falou que “notou durante o atendimento hematomas e marcas arroxeadas em várias regiões do corpo da criança, como tórax, abdômen, coxas e punhos”.

Liminar

A defesa de Jairo Santos Souza Júnior, o Dr.Jairinho, obteve na Justiça, medida liminar em habeas corpus, garantindo que o interrogatório do acusado da morte do menino Henry Borel, seja realizado somente após depoimento de Monique Medeiros.

O pedido já havia sido feito no início do julgamento à juíza Elizabeth Louro, que preside a sessão, mas recurso foi indeferido.

Diante desse cenário, a realização do interrogatório em momento posterior mostra-se indispensável para garantir a plenitude de defesa, permitindo que Jairo tenha conhecimento prévio das acusações que lhe serão dirigidas em juízo.

“Não é possível que aquele que está sendo acusado tenha de se manifestar antes da acusação. Isso é básico em qualquer Estado de Direito. Para se defender adequadamente, é necessário conhecer o conteúdo exato da acusação”, afirmou o advogado de defesa, Rodrigo Faucz.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Caso Henry Borel: advogado que sofreu infarto volta ao júri
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Caso Henry: celular da babá levou polícia a descobrir agressões
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – O ex-vereador Dr. Jairinho e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Defesa de Jairinho abandona júri e caso Henry Borel é adiado
Edição:
Aécio Amado
Caso Henry Borel pediatra presta depoimento 2º tribunal do Júri TJRJ
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – O supervisor de loja, Leandro Dias Rodrigues durante ato do 1º de maio no Rio de Janeiro na praia de Copacabana pede fim da escala 6x1, regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, combate ao feminicídio e defesa da soberania. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Entenda PEC que acaba com escala 6x1: mais tempo livre e mesmo salário
qui, 28/05/2026 - 10:57
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores em deslocamento de volta para casa na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Desemprego chega a 5,8% no trimestre encerrado em abril, diz IBGE
qui, 28/05/2026 - 10:29
A drone view of a chemical tank after its rupture at the Nippon Dynawave Packaging pulp and paper mill in Longview, Washington, U.S., May 26, 2026. REUTERS/David Ryder TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Washington: 11 pessoas estão desaparecidas após rompimento de tanque
qui, 28/05/2026 - 10:26
Caso Henry Borel - Oitiva de Testemunhas
Justiça Médica diz que Henry Borel chegou ao hospital tecnicamente morto
qui, 28/05/2026 - 10:10
Parents and students gather at the Utumishi Girls' Academy Senior School following an overnight fire in a dormitory at the facility in Gilgil, Nakuru county, Kenya May 28, 2026. REUTERS/Monicah Mwangi
Internacional Incêndio em escola feminina no Quênia mata 16 estudantes
qui, 28/05/2026 - 09:53
Calor em Roma 18/7/2023 REUTERS/Remo Casilli
Geral Quatro cidades italianas entram em alerta vermelho por causa do calor
qui, 28/05/2026 - 09:36
Ver mais seta para baixo