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Justiça

Mendonça autoriza transferência de ex-presidente do BRB para Papudinha

Paulo Henrique Costa foi preso na quarta fase da Operação Compliance
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/05/2026 - 18:56
Brasília
Brasília (DF), 16/04/2026 - Polícia Federal prende ex-presidente do BRB. Paulo Henrique Costa foi alvo da Operação Compliance Zero. Foto: BRB/Divulgação
© BRB/Divulgação

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (8) a transferência do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa para a carceragem do 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecida como Papudinha.

A transferência ocorre no momento em que a defesa de Costa negocia a assinatura de um acordo de delação premiada com investigadores da Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Antes da decisão, o ex-presidente estava custodiado no presídio da Papuda, que está localizado no mesmo complexo penitenciário.

A Papudinha possui regime mais brando de prisão e tem instalações com quartos sem grades, cozinha e banheiros comunitários, além de área aberta para banho de sol.

O local é destinado a presos especiais, como policiais militares, advogados e juízes, e também já abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Relembre

No dia 16 de abril, Paulo Henrique Costa foi preso durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes no Banco Master e tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. 

De acordo com as investigações, Costa teria combinado com o banqueiro Daniel Vorcaro o recebimento de R$ 146,5 milhões em propina. O valor seria repassado por meio de imóveis.

A defesa nega as acusações.

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Por unanimidade, STF mantém prisão de ex-presidente do BRB
Edição:
Denise Griesinger
Paulo Henrique Costa Operação Compliance Zero Banco Master BRB
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