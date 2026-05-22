logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para sala especial na PF

Desde o início da semana ele estava na carceragem da corporação
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 16:52
Brasília
Brasília (DF), 09/03/2026 - Fotografia do banqueiro Daniel Vorcaro. Foto: Secretaria da Administração Penitenciária-SP
© Secretaria da Administração Penitenciária-SP

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (22) que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, vai permanecer preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Contudo, Vorcaro deverá ser levado de volta para a sala de estado-maior em que estava antes de ser transferido para uma cela comum. 

Desde março deste ano, o banqueiro estava detido na superintendência da corporação em Brasília, na mesma sala em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou custodiado antes de ser transferido para a prisão domiciliar.

No local, Vorcaro tinha liberdade para receber advogados responsáveis pela proposta de acordo de delação que foi entregue à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) no início deste mês. 

Com a rejeição da proposta, o banqueiro retornou à carceragem da corporação, local destinado a presos que aguardam transferência para um presídio.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Diante da situação, a defesa solicitou a transferência para a Papudinha, local que está em melhores condições e abriga condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.  Apesar da solicitação, Mendonça negou o pedido da defesa e disse que Vorcaro tem que ficar na sala especial. 

No dia 4 de março, Vorcaro voltou a ser preso e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Delação

Ao determinar que Vorcaro deve ficar em uma cela especial na superintendência, Mendonça levou em conta parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), órgão que ainda negocia um acordo de delação com o banqueiro após a PF rejeitar a proposta.

Segundo a procuradoria, Vorcaro não pode continuar em uma cela comum e sua permanência no local envolve riscos de exposição midiática e de vulnerabilidade. 

“Considerando a informação de que o alojamento se situa no mesmo complexo de custódia, tratando-se de acomodações contíguas, também não se verifica, ao menos nesta análise, prejuízo operacional concreto e insuperável à Polícia Federal para a manutenção do requerente no local até então ocupado”, justificou o ministro.

Matéria ampliada às 17h08

Relacionadas
Brasília (DF), 09/03/2026 - Fotografia do banqueiro Daniel Vorcaro. Foto: Secretaria da Administração Penitenciária-SP
Advogado deixa defesa de Vorcaro após PF rejeitar delação premiada
Brasília (DF), 09/03/2026 - Fotografia do banqueiro Daniel Vorcaro. Foto: Secretaria da Administração Penitenciária-SP
Vorcaro é transferido para carceragem da superintendência da PF
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Federal recusa proposta de delação premiada de Vorcaro
Edição:
Sabrina Craide
Daniel Vorcaro André Mendonça stf Banco Master Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Eleições: Lula promete vetar PL sobre envio em massa de mensagens
sex, 22/05/2026 - 17:31
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Governo fixa subvenção da gasolina em R$ 0,44 por litro
sex, 22/05/2026 - 17:23
Brasília (DF) 16/12/2023 Operação do Ministério da Justiça apreendeu mais de 1.000 celulares em presídios. Foto AGEPEN.
Geral Operação Mute apreendeu 8,5 mil celulares em presídios desde 2023
sex, 22/05/2026 - 17:18
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Professora e alunos em sala de aula. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Mensalidades do ensino superior privado caem 4,3% em 2026
sex, 22/05/2026 - 17:16
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Justiça da Itália nega extradição da Carla Zambelli para o Brasil
sex, 22/05/2026 - 16:55
São Paulo (SP), 08/12/2025 - Fachada da Biblioteca Mário de Andrade na rua da Consolação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça SP: polícia identifica mandante de roubo a Biblioteca Mário de Andrade
sex, 22/05/2026 - 16:54
Ver mais seta para baixo