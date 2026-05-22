logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Mendonça vota para manter prisão de pai de Vorcaro; Gilmar pede vista

Henrique Vorcaro foi preso nesta quinta, na 6ª fase da Compliance Zero
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 15:20
Brasília
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Facebook
© Henrique Vorcaro/Facebook

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (22) para manter sua própria decisão que determinou a prisão do pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro.

Após o voto de Mendonça, que é relator do caso, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. A suspensão da análise do caso não interfere na prisão, que continua mantida.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

No dia 14 de maio, Henrique Vorcaro e outros acusados foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga fraudes financeiras no Banco Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

De acordo com as investigações, o pai de Vorcaro auxiliava o filho em ações de intimidação de desafetos e na ocultação de recursos.

Após a prisão, os advogados Eugênio Pacelli e Frederico Horta afirmaram que a prisão é desnecessária.

Relacionadas
d
Pai de Daniel Vorcaro é preso na 6ª fase da operação Compliance Zero
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
PF: pai de Vorcaro liderava A Turma, milícia pessoal do banqueiro
Edição:
Denise Griesinger
Gilmar Mendes stf Daniel Vorcaro Banco Master Henrique Vorcaro André Mendonça Operação Compliance Zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Governo bloqueia R$ 22,1 bi do Orçamento de 2026
sex, 22/05/2026 - 15:51
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça Fachin vai propor contracheque único para pagamento de juízes
sex, 22/05/2026 - 15:44
Brasilia /DF 19/08/2020 - Secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e o secretário Especial da Cultura, Mário Frias durante cerimônia onde liberaram R$ 1,2 milhão para ações culturais da Biblioteca Demonstrativa de
Justiça Mário Frias viajou para o exterior sem autorização da Câmara
sex, 22/05/2026 - 15:25
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Facebook
Justiça Mendonça vota para manter prisão de pai de Vorcaro; Gilmar pede vista
sex, 22/05/2026 - 15:20
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação MEC lança Sisu+ para preencher vagas no ensino superior público
sex, 22/05/2026 - 15:11
Brasília (DF), 09/03/2026 - Fotografia do banqueiro Daniel Vorcaro. Foto: Secretaria da Administração Penitenciária-SP
Justiça Advogado deixa defesa de Vorcaro após PF rejeitar delação premiada
sex, 22/05/2026 - 14:43
Ver mais seta para baixo