logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ministério Público denuncia Marcinho VP, a mulher e o filho Oruam

Eles vão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/05/2026 - 10:58
Rio de Janeiro
29.04.2026 - Oruam, mãe e irmão são alvo de operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Foto: Oruam/Instagram
© oruam/Instagram

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça o traficante Márcio Santos Nepumuceno, o Marcinho VP, sua mulher, Marcia Gama Nepomuceno, o filho Mauro Nepomuceno, o Oruam, e mais nove pessoas.

Eles vão responder por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra os denunciados esta semana.

A 3ª Promotoria de Investigação Penal Especializada descreve a atuação do grupo no lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas em comunidades cariocas. 
Também demonstra que Marcinho VP ainda exerce influência hierárquica na facção criminosa Comando Vermelho, mesmo estando preso há mais de 20 anos. Ele está no presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS).

De acordo com a denúncia, a gestora financeira do grupo é Marcia Nepomuceno. As investigações apontam que ela recebia regularmente dinheiro em espécie de outros traficantes do Comando Vermelho. Para ocultar o patrimônio, Marcia Nepomuceno adquiriu e administrava estabelecimentos comerciais, imóveis e fazendas.

O Ministério Público ressalta que Oruam era beneficiário direto, uma vez que recebia dinheiro ilícito e usava a carreira musical para camuflar a origem do dinheiro obtido nas atividades criminosas da organização.

A denúncia estruturou a organização criminosa em quatro núcleos: 

  • o de liderança encarcerada (Marcinho VP), que exerce controle direto sobre a movimentação de recursos e toma decisões estratégicas; 
  • o núcleo familiar (Marcia e Oruam), responsável por intermediar a execução das ordens e a gestão de ativos; 
  • o núcleo de suporte operacional, que presta suporte à lavagem de dinheiro e atua para camuflar o cresceimento patrimonial; 
  • e o núcleo de liderança operacional, atuante nas comunidades na execução das práticas criminosas, como tráfico de drogas, sendo responsáveis por receber valores dessas atividades e repassar parte ao núcleo familiar.
     
Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2025 - Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro - PCRJ. Foto: PCRJ/Divulgação
Rapper Oruam, a mãe e o irmão são procurados em operação contra o CV
Brasília (DF), 03/02/2026 – Cantor Oruam. Foto: Oruam/Instagram
Oruam está foragido após 66 violações à tornozeleira eletrônica
Brasília (DF), 22/07/2025 - Rapper Oruam. Foto: reserva.oruam/Instagram
Ministro do STJ determina prisão do rapper Oruam
Edição:
Talita Cavalcante
Comando Vermelho Oruam Tráfico de Drogas Rio de Janeiro Marcinho VP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Meio Ambiente Regiões Nordeste e Sul têm alertas de temporais e ventos intensos
sab, 02/05/2026 - 14:28
Rio de Janeiro, 01/05/2026 – Movimentação em frente ao palco do show Todo Mundo no Rio que terá apresentação da cantora colombiana Shakira, no sábado (02), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Show Shakira: policiais bilíngues vão ajudar turistas
sab, 02/05/2026 - 14:06
Um voo da Spirit Airlines chega ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale
Internacional Após colapso da Spirit, autoridade descarta resgate da companhia aérea
sab, 02/05/2026 - 13:43
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro apresenta boa evolução de cirurgia no ombro
sab, 02/05/2026 - 13:12
A drone view of stage preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Geral Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio
sab, 02/05/2026 - 13:02
A drone view of preparations on Copacabana beach ahead of Colombian singer Shakira's open concert on May 2, in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Cultura Avenida Atlântica está interditada para show de Shakira no Rio
sab, 02/05/2026 - 12:57
Ver mais seta para baixo