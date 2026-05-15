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Justiça

Ministério Público formaliza denúncia contra executivos da Ultrafarma

Empresários são acusados por formação de quadrilha
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 16:12
São Paulo
Brasília (DF) 12/08/2025 - Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma. Foto: Ultrafarma/Divulgação
© Ultrafarma/Divulgação

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou nesta quinta-feira (14) 11 pessoas, entre elas o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa.

Os denunciados atuavam em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais. Com o auxílio de funcionários públicos burlavam o sistema de créditos tributários devidos ao pagamento do ICMS.

Na prática constava que a empresa havia pago muito mais imposto do que de fato e teria um volume de créditos muito maior a receber.

“Os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e, posteriormente, ocultados em operações de lavagem de dinheiro”, denuncia o MPSP.

Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, assim como auditores fiscais de rendas do estado de São Paulo, informou o Ministério Público, em nota.

Um dos denunciados ainda segue foragido e quatro estão presos preventivamente.

De acordo com o núcleo que investigou as fraudes no Ministério Público, “houve transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos”. 

Procurada, a assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu ao nosso contato e estamos abertos a manifestações.

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Edição:
Fernando Fraga
Ultrafarma Organização criminosa fraudes corrupção MPSP
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