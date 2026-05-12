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Justiça

Operação Força Integrada II combate facções criminosas em 16 estados

Policiais cumprem 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão
Agência Brasil
Publicado em 12/05/2026 - 08:02
Brasília
05/03/2026 - | FICCO/SP e GAECO/SP deflagram Operação Bazaar para investigar esquema de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para proteção de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. São cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação Força Integrada II para combater facções criminosas envolvidas nos crimes de tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro.

As ações ocorrem em 16 estados e buscam cumprir 165 mandados de busca e apreensão e 71 de prisão no Espírito Santo, Ceará, Amapá, em Minas Gerais, Rondônia, no Acre, em Sergipe, no Tocantins, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, Paraná, na Paraíba, em Alagoas, no Maranhão e Rio de Janeiro.

A operação mobiliza policiais das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO's) de Segurança Pública, em atuação conjunta e coordenada pela PF.

FICCO's

Criadas com base no conceito de força-tarefa, as FICCO's têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração entre instituições de Segurança Pública.

Participam da iniciativa polícias civis, militares e penais, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Senappen e secretarias de segurança pública estaduais, em atuação conjunta e coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes.

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Edição:
Aécio Amado
Operação Força Integrada II Polícia Federal facções criminosas tráfico de drogas
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