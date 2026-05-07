logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Perfis que mostravam estupro de menores em São Paulo são tirados do ar

Divulgação de vídeos do caso, mesmo para ajudar, também é crime
Matheus Crobelatti*
Publicado em 07/05/2026 - 15:31
São Paulo
Acesso internet celular. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Mais de 90 perfis de redes sociais que compartilharam vídeos do caso de estupro coletivo de dois menores de idade, que aconteceu em São Paulo no final de abril, foram removidos pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A SSP trabalhou em conjunto com a organização não governamental The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que reúne denúncias de casos de exploração infantil e comunica as plataformas digitais sobre a necessidade de remoção do conteúdo. 

A secretaria aponta que mesmo os perfis que divulgaram os vídeos com intenção de ajudar na solução do caso estavam cometendo crime, segundo o regulamento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Em diversos casos, contudo, é possível distinguir a intenção das publicações. 

“A primeira evidência para isso é a criação de perfis falsos com a única intenção desse compartilhamento”, explica a delegada chefe do Noad, Lisandrea Salvariego Colabuono. 

A prática de divulgação de vídeos e imagens com conteúdo obsceno de crianças e adolescentes é punida com reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. As buscas por perfis que compartilharam o vídeo ou parte dele prosseguem.

As investigações foram incluídas no mesmo inquérito do estupro coletivo, que está sendo apurado pelo 63º Distrito Policial. 

“Estamos investigando quem conhecia os envolvidos e divulgou o material bruto. Essas pessoas podem responder por divulgação de pedofilia, crime previsto no ECA”, disse o delegado titular, Júlio Geraldo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estrupo coletivo

No dia 21 de abril, dois meninos, de 7 e 10 anos, foram aliciados por cinco homens para um imóvel no bairro Vila Jacuí, na Zona Leste da capital paulista. Os criminosos, um maior de idade e quatro adolescentes, convidaram os garotos para empinar pipa, mas, no local, decidiram cometer o crime. O ato foi gravado e divulgado nas redes sociais.

Três dias após os estupros, a irmã de um dos meninos reconheceu uma das vítimas nos vídeos e registrou a denúncia.

Os abusadores foram presos e indiciados pela Polícia Civil. Um dos participantes, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, foi detido na terça-feira (5), após ser capturado na cidade de Brejões, na Bahia. Em declaração à Polícia Civil, ele confessou o crime e não demonstrou arrependimento, apenas preocupações com consequências legais. 

Os outros quatro adolescentes, entre 14 e 16 anos, confessaram o crime e foram encaminhados à Fundação Casa.

Casos de estupro de vulnerável

Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o estado de São Paulo registrou 2.942 estupros de vulnerável de janeiro a março de 2026. Em comparação com o mesmo período no ano passado, são dez casos a mais.

Neste ano, também houve aumento mensal no número de casos. Em janeiro foram 892, em fevereiro 915, e em março houve um salto para 1.135.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
SP tem aumento de casos de estupro de vulnerável no primeiro trimestre
Edição:
Sabrina Craide
Estupro Estupro Coletivo redes sociais Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Balança comercial tem superávit recorde para meses de abril
qui, 07/05/2026 - 16:54
Vale do Jequitinhonha (MG), 22/04/2025 - Mineração de lítio. Foto: Sigma Lithium/Divulgação
Política Especialistas e municípios criticam PL sobre minerais críticos
qui, 07/05/2026 - 16:29
São Paulo (SP), 12/04/2023 - Prédio antigo na esquina da rua Aurora com Santa Ifigênia, no centro da capital. Entidades que realizam trabalhos sociais na região da Cracolândia, no centro da capital paulista, estão pedindo para que o governo federal assuma a implementação de programas para o atendimento dos dependentes químicos que vivem no território. Segundo as entidades, os projetos da prefeitura e do governo do estado de São Paulo não estão dando resultado e acumulam denúncias de violações de direitos humanos. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Justiça condena integrantes do PCC por uso de hotéis para tráfico 
qui, 07/05/2026 - 16:17
Lauro de Freitas (BA), 07/05/2026 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante cerimônia de assinatura da OS para início das obras da maternidade de Lauro de Freitas. Foto: Carolina Antunes/MS
Saúde Brasil vacina mais de 1 milhão de gestantes contra VSR em bebês
qui, 07/05/2026 - 16:03
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Polícia Civil investiga suposto desvio milionário em agência do BRB
qui, 07/05/2026 - 15:39
Foz do rio Doce, distrito de Regência
Meio Ambiente Funasa começa a monitorar qualidade da água do Rio Doce
qui, 07/05/2026 - 15:32
Ver mais seta para baixo