logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF mira deputado do RJ e fraudes em contratos de R$ 200 milhões 

são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em
Felipe Pontes – repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/05/2026 - 12:12
Brasília

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (12) a Operação Castratio, com o objetivo de colher provas sobre um esquema de fraude em contratos de R$ 200 milhões firmados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Seappa)

Ao todo são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, autorizados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos principais alvos é o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), que foi secretário de Agricultura estadual à época dos crimes investigados. 

O deputado teve o celular apreendido. Em endereços de outros alvos, a PF também confiscou dinheiro vivo, carros e aparelhos eletrônicos. O material deverá agora ser periciado em busca de provas sobre o esquema. 

A Polícia Federal apura o direcionamento de licitações para castração e esterilização de animais, que teriam favorecido ilegalmente a empresa Consuvet, criada meses antes de assinar um primeiro contrato com a Seappa, em julho de 2021. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O contrato foi firmado apesar de parecer contrário da assessoria jurídica da pasta, que havia constatado a incapacidade da empresa executar o contrato, por não possuir filiais, por exemplo, o que a impediria de atuar em todo estado.

Para contornar o impedimento, a empresa apresentou contratos de locação de espaços em dois municípios do interior, que teriam sido firmados em 2020.

A PF apontou que tais documentos são fraudulentos, uma vez que a própria empresa somente foi criada em 2021. 

O primeiro contrato foi assinado na gestão de Queiroz mesmo com a empresa ainda sem autorização do Conselho Regional de Medicina Veterinária para atuar. A autorização só foi obtida três meses após o acordo. 

Depois, a Consuvet viria a vencer licitação em que apresentou apenas a quarta melhor proposta. Uma das justificativas foi a experiência anterior da empresa nos serviços prestados. Tais contratos anteriores, contudo, haviam sido facilitados pelo gestor Antonio Emilio Santos, que deixou a secretaria e, dois meses depois, assumiu como sócio da empresa. 

Em relatório encaminhado ao Supremo, a PF afirmou que Antonio Emilio Santos  “desempenhou um papel crucial na manipulação interna para favorecer interesses particulares” e destacou que “num intervalo de 2 meses, [ele] ingressou na empresa privada vencedora da licitação na qual foi autorizada por ele mesmo”. 

A Agência Brasil entrou em contato com o gabinete do deputado Marcelo Queiroz e busca contato com a defesa dos demais citados. O espaço está aberto para incluir manifestação dos citados.

 

 

Edição:
Denise Griesinger
Polícia Federal Operação Castratio Marcelo Queiroz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Dino manda TSE analisar possível uso de emendas em campanha eleitoral
ter, 12/05/2026 - 12:43
Logo da Agência Brasil
Justiça PF mira deputado do RJ e fraudes em contratos de R$ 200 milhões 
ter, 12/05/2026 - 12:12
São Paulo (SP), 11/05/2026 - Explosão em casas e apartamentos perto do cruzamento da rua Dr. Benedito de Moraes Leme com a rua Piraúba, no Jaguaré. Frame: TV Brasil
Geral Famílias atingidas por explosão receberão auxílio inicial de R$ 2 mil
ter, 12/05/2026 - 11:57
Brasília (DF), 12/05/2026 - Ativista Thiago Ávila volta ao país após prisão em Israel. Foto: Letycia Treitero Kawada/Agência Brasil
Direitos Humanos Ativista Thiago Ávila volta ao país após prisão em Israel
ter, 12/05/2026 - 11:46
Brasília – Obras da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda (Valter Campanato/Agência Brasil)
Justiça Sancionada lei que endurece pena a condenados por morte de policiais
ter, 12/05/2026 - 11:38
Dinheiro
Economia Inflação usada para corrigir salários acumula 4,11% em 12 meses
ter, 12/05/2026 - 11:19
Ver mais seta para baixo