logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Polícia de SP aponta mandante de roubo a Biblioteca Mário de Andrade

Foram executados três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 16:54
São Paulo
São Paulo (SP), 08/12/2025 - Fachada da Biblioteca Mário de Andrade na rua da Consolação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Civil de São Paulo identificou o mandante do roubo de obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade, ocorrido em dezembro de 2025. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma operação policial executou três mandados de prisão 11 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (22).

Dois dos suspeitos alvos de prisão, incluindo o líder da quadrilha, já estavam presos no Rio de Janeiro por tentaram corromper um agente de segurança de um instituto federal com o objetivo de subtrair obras de arte. Com isso, esse dois mandados de prisão foram cumpridos no próprio sistema penitenciário. Além deles, foi presa uma mulher que teria colaborado com o roubo.

Os três são integrantes de uma organização criminosa responsável pela avaliação, ocultação, intermediação e possível comercialização clandestina das obras de arte subtraídas, inclusive com suspeita de envio para o exterior. 

Os mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema e Rio de Janeiro e mirou, inclusive, estabelecimentos vinculados ao segmento de leilões e de comercialização de obras de arte.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Roubo

O roubo ocorreu no dia 7 de dezembro durante a mostra Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, que ocorria na biblioteca. Nessa ocasião, dois homens armados invadiram o local e renderam um vigilante e três visitantes.

Após a ação, os criminosos fugiram em direção à estação Anhangabaú do metrô levando oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari, que eram exibidas na mostra.

Na mesma semana do roubo, a Polícia Civil informou ter conseguido prender um dos assaltantes. Um segundo homem que também teria praticado o roubo, foi capturado em 19 de dezembro. As obras de arte, no entanto, ainda não foram recuperadas.

Relacionadas
Brasilia /DF 19/08/2020 - Secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e o secretário Especial da Cultura, Mário Frias durante cerimônia onde liberaram R$ 1,2 milhão para ações culturais da Biblioteca Demonstrativa de
Mário Frias viajou para o exterior sem autorização da Câmara
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Fachin vai propor contracheque único para pagamento de juízes
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Facebook
Mendonça vota para manter prisão de pai de Vorcaro; Gilmar pede vista
Edição:
Aline Leal
Biblioteca Mário de Andrade obras de arte PCSP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Eleições: Lula promete vetar PL sobre envio em massa de mensagens
sex, 22/05/2026 - 17:31
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Governo fixa subvenção da gasolina em R$ 0,44 por litro
sex, 22/05/2026 - 17:23
Brasília (DF) 16/12/2023 Operação do Ministério da Justiça apreendeu mais de 1.000 celulares em presídios. Foto AGEPEN.
Geral Operação Mute apreendeu 8,5 mil celulares em presídios desde 2023
sex, 22/05/2026 - 17:18
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Professora e alunos em sala de aula. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Mensalidades do ensino superior privado caem 4,3% em 2026
sex, 22/05/2026 - 17:16
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Justiça da Itália nega extradição da Carla Zambelli para o Brasil
sex, 22/05/2026 - 16:55
São Paulo (SP), 08/12/2025 - Fachada da Biblioteca Mário de Andrade na rua da Consolação. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Polícia de SP aponta mandante de roubo a Biblioteca Mário de Andrade
sex, 22/05/2026 - 16:54
Ver mais seta para baixo