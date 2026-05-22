Polícia de SP aponta mandante de roubo a Biblioteca Mário de Andrade

Foram executados três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão

A Polícia Civil de São Paulo identificou o mandante do roubo de obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade, ocorrido em dezembro de 2025. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma operação policial executou três mandados de prisão 11 mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (22).

Dois dos suspeitos alvos de prisão, incluindo o líder da quadrilha, já estavam presos no Rio de Janeiro por tentaram corromper um agente de segurança de um instituto federal com o objetivo de subtrair obras de arte. Com isso, esse dois mandados de prisão foram cumpridos no próprio sistema penitenciário. Além deles, foi presa uma mulher que teria colaborado com o roubo.

Os três são integrantes de uma organização criminosa responsável pela avaliação, ocultação, intermediação e possível comercialização clandestina das obras de arte subtraídas, inclusive com suspeita de envio para o exterior.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça foram cumpridos nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema e Rio de Janeiro e mirou, inclusive, estabelecimentos vinculados ao segmento de leilões e de comercialização de obras de arte.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Roubo

O roubo ocorreu no dia 7 de dezembro durante a mostra Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, que ocorria na biblioteca. Nessa ocasião, dois homens armados invadiram o local e renderam um vigilante e três visitantes.

Após a ação, os criminosos fugiram em direção à estação Anhangabaú do metrô levando oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari, que eram exibidas na mostra.

Na mesma semana do roubo, a Polícia Civil informou ter conseguido prender um dos assaltantes. Um segundo homem que também teria praticado o roubo, foi capturado em 19 de dezembro. As obras de arte, no entanto, ainda não foram recuperadas.