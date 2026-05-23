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Justiça

Policiais penais denunciam tratamento diferenciado a Deolane na prisão

Influenciadora foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro com o PCC
Letycia Treitero Kawada - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/05/2026 - 16:57
São Paulo
May 21, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 05/21/2026 â€“ Police / Operation / Deolane Bezerra â€“ Influencer and lawyer Deolane Bezerra leaves the DHPP (Department of Homicides and Protection of Persons), in the central region of Sao Paulo, to the IML to undergo an examination, after being arrested during an operation investigating a money laundering scheme linked to the PCC, the court ordered the blocking of R$ 27 million in the influencer's assets this Thursday (21).(Foto: Leco Viana/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
© Reuters/Leco Viana/Proibida reprodução

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal) revelou que a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, detida por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro com o Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu tratamento especial na Penitenciária Feminina de Santana, zona norte da capital.

A denúncia foi apresentada à Direção-Geral da Polícia Penal.

A entidade pediu a instauração de um processo administrativo e disciplinar para apurar o caso e punir os responsáveis pelas irregularidades. Segundo a denúncia, Deolane foi recebida pelo diretor da unidade prisional ao chegar, o que foge ao protocolo padrão.

Houve uma ordem para esvaziar uma sala de espera, que geralmente é utilizada para as prisioneiras aguardarem na fila do atendimento médico, para acomodar a advogada no local.

A influenciadora, acrescenta a instituição, consumiu refeições preparadas para os carcereiros e não as distribuídas às detentas. Além disso, pôde tomar banho quente, em chuveiro elétrico privativo e dormir em uma cama diferente das de concreto, disponibilizadas nas celas.

A investigada também teve direito a privacidade, já que o acesso de agentes penais à sala em que foi acomodada foi restringido, "comprometendo a fiscalização e segurança institucional", conforme observa em nota. 

"O Departamento Jurídico do Sinppenal sustenta que tais condutas violam frontalmente o artigo 3º da Lei de Execução Penal, que assegura igualdade de tratamento a todos os condenados e presos provisórios, salvo exceções legais, e o artigo 4º, que veda qualquer discriminação por condição social, econômica ou notoriedade pública", disse o Sindicato. 

A denúncia também cita a Lei Orgânica da Polícia Penal de São Paulo que impõe aos servidores o dever de observar os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade e eficiência, além da obrigação de garantir a ordem nos estabelecimentos penais sem distinção arbitrária entre custodiados.

Balanço da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que a penitenciária de Santana comporta 2.686 e registra um total de 2.822, o que configura superpopulação carcerária. Na penitenciária de Tupi Paulista, no oeste do estado, para onde a advogada foi transferida ontem (22), também se encontra na mesma condição, com limite de 714 vagas e 872 presas.

"Além da superlotação, a defasagem de policiais penais deixa a situação ainda mais complicada para os servidores. A penitenciária tem 1 mil celas. Segundo o relato de servidores, o acesso a medicamentos é limitado e atendimentos de maior complexidade frequentemente demoram por causa da longa espera pela escolta que, por vezes, nem chega", critica o sindicato. 

A SAP afirmou que Deolane "foi alocada de acordo com a determinação judicial, que reconheceu a existência de registro ativo da reeducanda como advogada". "A atuação institucional da SAP limitou-se ao estrito cumprimento do dever legal e das ordens do Poder Judiciário", informou a Secretaria. 

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Edição:
Sabrina Craide
Deolane Bezerra Sinppenal Policiais Penais
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