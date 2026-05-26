logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Réu por atropelar e arrastar mulher por 1km em SP vai a júri popular

Tainara Santos morreu aos 31 anos deixando dois filhos
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 15:33
São Paulo
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu mandar a júri popular por feminicídio o homem acusado de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos em 29 de novembro do ano passado. O autor da agressão, Douglas Alves da Silva, foi preso no dia seguinte ao crime.

Segundo o TJ, na audiência de instrução foram ouvidas 12 testemunhas e Douglas Alves da Silva foi interrogado. “As partes apresentaram suas alegações finais oralmente e, ao final da audiência, o réu Douglas foi pronunciado, isto é, foi decidido que ele deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na ocasião, a vítima foi atropelada, ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê. Tainara chegou a ser socorrida, teve as pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de 24 de dezembro, aos 31 anos, deixando dois filhos.

O delegado da Polícia Civil, Fernando Barbosa Bossa, responsável pela investigação que levou à prisão do autor do atropelamento, classificou a ocorrência como tentativa de feminicídio sem possibilidade de defesa da vítima e com requintes de crueldade. 

Segundo relatos de Bossa, partes das pernas da vítima foram perdidas ao longo do trajeto em que foi arrastada. De acordo com a investigação, Tainara e Douglas tiveram um relacionamento breve, e a motivação do crime seria o fato de ele não aceitar o término.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Caso Henry: celular da babá levou polícia a descobrir agressões
Brasília (DF), 26/05/2026 - 8ª Sessão Ordinária de 2026 do CNJ. Foto: Luiz Silveira/CNJ
CNJ aprova contracheque único para juízes de todo país
Rio de Janeiro (RJ), 23/01/2026 - Fachada de agência do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Operação contra Castro mira aportes de R$ 3,6 bi em fundos do Master
Edição:
Aline Leal
Tainara Santos feminicídio São Paulo violência contra a mulher
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Economia Exportações de alta tecnologia crescem, mas somam apenas 2,7% do total
ter, 26/05/2026 - 16:01
Arraial do Cabo (RJ), 13/04/2026 – Vista de embarcações de passeios turísticos atracadas na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Litoral norte fluminense tem 25% da zona costeira em situação instável
ter, 26/05/2026 - 15:47
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Vendas do Tesouro Direto registram melhor abril da série histórica
ter, 26/05/2026 - 15:44
Sao Paulo (SP)-01/03/2026. Um ato no domingo em memória de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada pelo ex-companheiro em São Paulo, irá marcar o início das mobilizações pelo Dia Internacional das Mulheres. Organizado pelo Ministério das Mulheres, o local escolhido para o ato é a Marginal Tietê, na zona norte da cidade de São Paulo, onde Tainara foi agredida, atropelada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva e arrastada por mais de 1 quilômetro ao ficar presa ao carro dele, em 29 de novembro do ano passado. O ato contou com a presença das ministras Márcia Lopes, Marina Silva , Sônia Guajajara e do Ministro Paulo Teixeira e a mãe Luciane ( mãe da vítima Taynara). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Réu por atropelar e arrastar mulher por 1km em SP vai a júri popular
ter, 26/05/2026 - 15:33
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Caso Henry: celular da babá levou polícia a descobrir agressões
ter, 26/05/2026 - 14:18
La Paz, 18/05/2026 - Protestos pela renúncia do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Foto: Central Obrera Boliviana/Divulgação
Internacional Avião brasileiro vai transportar alimentos entre cidades bolivianas
ter, 26/05/2026 - 14:04
Ver mais seta para baixo