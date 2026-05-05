logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF tem placar de 4 a 1 contra novo recurso sobre revisão da vida toda

Julgamento virtual ficará aberto até a próxima segunda-feira (11)
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/05/2026 - 20:03
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (5) placar de 4 votos a 1 para negar mais um recurso a fim de garantir o direito à revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O plenário virtual da Corte julga um recurso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) para garantir que a revisão seja válida para quem entrou com ação judicial até 21 de março de 2024, quando o tribunal vetou a revisão.

Até o momento, os ministros Nunes Marques, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes votaram para manter a decisão da Corte, que, em março de 2024, entendeu que os aposentados não têm direito de optarem pela regra mais favorável para recálculo do benefício.

O único voto favorável aos aposentados foi proferido pelo ministro Dias Toffoli, que votou pela modulação dos efeitos da decisão para garantir a revisão aos aposentados que entraram com ações judiciais no período entre 16 de dezembro de 2019, data de publicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceu a revisão, e 5 de abril de 2024, data da decisão final do Supremo que vetou o direito.

O julgamento virtual começou na sexta-feira (1°) e ficará aberto até a próxima segunda-feira (11). Faltam os votos de cinco ministros.

Entenda

Em março de 2024, o Supremo decidiu que os aposentados não têm direito de optar pela regra mais favorável para recálculo do benefício.

A decisão anulou outra deliberação da Corte favorável à revisão da vida toda. A reviravolta ocorreu porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991), e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam o direito à revisão no STJ.

Ao julgar constitucionais as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados.

Antes da nova decisão do STF, o beneficiário poderia optar pelo critério de cálculo que renderia o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda vida poderia aumentar ou não o benefício.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF cancela tese jurídica da revisão da vida toda do INSS
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF: aposentado não precisa devolver dinheiro da revisão da vida toda
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Supremo rejeita recursos para garantir revisão da vida toda do INSS
Edição:
Juliana Andrade
stf revisão da vida toda INSS Aposentadorias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia CMN amplia crédito a estados sem garantia da União
ter, 05/05/2026 - 20:57
Rio de Janeiro (RJ), 05/05/2026 – O pesquisador Lars-Eric Heimbürger-Boavida, do Instituto Mediterrâneo do Oceanografia, na Conferência Oceano do Amanhã: ciência para um planeta em equilíbrio, realizada pela Academia Brasileira de Ciências, no Museu do Amanhã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores alertam para impacto da poluição do oceano por mercúrio
ter, 05/05/2026 - 20:51
Livros infantis - Arquivo/Agência Brasil
Educação Estudo revela que 53% das famílias raramente leem para criança
ter, 05/05/2026 - 20:38
Caminhões trafegam pela BR-040
Economia CMN regulamenta programa de renovação de ônibus e de caminhões
ter, 05/05/2026 - 20:35
Trabalhadores da construção civil
Economia Juros do programa Reforma Casa Brasil são reduzidos
ter, 05/05/2026 - 20:08
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação MEC enviará equipe de especialistas ao Acre após ataque em escola
ter, 05/05/2026 - 20:04
Ver mais seta para baixo